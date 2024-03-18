https://1prime.ru/20240318/otkaz-846452528.html

Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы

Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы - 18.03.2024, ПРАЙМ

Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы

Российские дипломаты выясняют причину отказов авиакомпании Turkish Airlines в допуске россиян на рейсы в Южную Америку, сообщил РИА Новости генеральный консул... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T16:09+0300

2024-03-18T16:09+0300

2024-03-18T16:12+0300

россия

turkish airlines

южная америка

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СТАМБУЛ, 18 мар – ПРАЙМ. Российские дипломаты выясняют причину отказов авиакомпании Turkish Airlines в допуске россиян на рейсы в Южную Америку, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.Turkish Airlines уже почти три недели не допускает на рейсы пассажиров, которые летят из Турции в Стамбул. "Ситуация нам известна, с начала марта неоднократно поступали обращения от граждан РФ. Речь идет зачастую о немотивируемых какими-то причинами или мотивируемых не отвечающими реальной ситуации причинами действиях, в результате которых российские граждане, осуществляющие транзитный перелет в ряд стран Латинской Америки через аэропорт Стамбула, не имеют возможности продолжить путешествие", - сообщил генконсул. По словам одного из пострадавших, не допускает на рейсы сторонняя компания, которая следит за безопасностью в аэропорту.Ситуация негативно влияет на престиж уважаемой авиакомпании, заключил дипломатАвиакомпания в начале марта выставила дополнительные условия для пассажиров, которые направляются в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу: иностранец должен иметь достаточно наличных или средств на карте на поездку, обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов.

https://1prime.ru/20240318/turkey-846433374.html

южная америка

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россия, turkish airlines, южная америка