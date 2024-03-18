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Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы
Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы - 18.03.2024, ПРАЙМ
Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы
Российские дипломаты выясняют причину отказов авиакомпании Turkish Airlines в допуске россиян на рейсы в Южную Америку, сообщил РИА Новости генеральный консул... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T16:09+0300
2024-03-18T16:12+0300
россия
turkish airlines
южная америка
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СТАМБУЛ, 18 мар – ПРАЙМ. Российские дипломаты выясняют причину отказов авиакомпании Turkish Airlines в допуске россиян на рейсы в Южную Америку, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.Turkish Airlines уже почти три недели не допускает на рейсы пассажиров, которые летят из Турции в Стамбул. "Ситуация нам известна, с начала марта неоднократно поступали обращения от граждан РФ. Речь идет зачастую о немотивируемых какими-то причинами или мотивируемых не отвечающими реальной ситуации причинами действиях, в результате которых российские граждане, осуществляющие транзитный перелет в ряд стран Латинской Америки через аэропорт Стамбула, не имеют возможности продолжить путешествие", - сообщил генконсул. По словам одного из пострадавших, не допускает на рейсы сторонняя компания, которая следит за безопасностью в аэропорту.Ситуация негативно влияет на престиж уважаемой авиакомпании, заключил дипломатАвиакомпания в начале марта выставила дополнительные условия для пассажиров, которые направляются в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу: иностранец должен иметь достаточно наличных или средств на карте на поездку, обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов.
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южная америка
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россия, turkish airlines, южная америка
РОССИЯ, Turkish Airlines, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
16:09 18.03.2024 (обновлено: 16:12 18.03.2024)
 
Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы

Буравов: дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян в Южную Америку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СТАМБУЛ, 18 мар – ПРАЙМ. Российские дипломаты выясняют причину отказов авиакомпании Turkish Airlines в допуске россиян на рейсы в Южную Америку, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
Turkish Airlines уже почти три недели не допускает на рейсы пассажиров, которые летят из Турции в Стамбул.
"Ситуация нам известна, с начала марта неоднократно поступали обращения от граждан РФ. Речь идет зачастую о немотивируемых какими-то причинами или мотивируемых не отвечающими реальной ситуации причинами действиях, в результате которых российские граждане, осуществляющие транзитный перелет в ряд стран Латинской Америки через аэропорт Стамбула, не имеют возможности продолжить путешествие", - сообщил генконсул.
По словам одного из пострадавших, не допускает на рейсы сторонняя компания, которая следит за безопасностью в аэропорту.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Туристы в Турции могут столкнуться с нехваткой размещения, пишут СМИ
09:13
Ситуация негативно влияет на престиж уважаемой авиакомпании, заключил дипломат
Авиакомпания в начале марта выставила дополнительные условия для пассажиров, которые направляются в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу: иностранец должен иметь достаточно наличных или средств на карте на поездку, обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов.
 
РОССИЯTurkish AirlinesЮЖНАЯ АМЕРИКА
 
 
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