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Столтенберг признал роль НАТО в ущербе российскому флоту на Черном море - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг признал роль НАТО в ущербе российскому флоту на Черном море
Столтенберг признал роль НАТО в ущербе российскому флоту на Черном море - 18.03.2024, ПРАЙМ
Столтенберг признал роль НАТО в ущербе российскому флоту на Черном море
Генеральный секретарь признал участие НАТО при ущербе российскому флоту в Черном море. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T16:10+0300
2024-03-18T16:42+0300
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ТБИЛИСИ, 18 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь признал участие НАТО при ущербе российскому флоту в Черном море.Генсек в настоящее время находится в Тбилиси. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления журналистам."Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море", — отметил Столтенберг.Накануне генсек блока сообщил, что Киев атаковал российский Черноморский флот ракетами НАТО.В сентябре 2023 года киевский режим атаковал Севастополь. В результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, ПВО уничтожили пять ракет. По информации Sky News, украинское правительство пользовалось британскими ракетами Storm Shadow.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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РОССИЯ, Политика, НАТО, УКРАИНА, СВО
16:10 18.03.2024 (обновлено: 16:42 18.03.2024)
 
Столтенберг признал роль НАТО в ущербе российскому флоту на Черном море

Столтенберг заявил о роли НАТО в нанесении ущерба российскому флоту на Черном море

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© Фото : NATO
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ТБИЛИСИ, 18 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь признал участие НАТО при ущербе российскому флоту в Черном море.
Генсек в настоящее время находится в Тбилиси. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления журналистам.
"Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море", — отметил Столтенберг.
Накануне генсек блока сообщил, что Киев атаковал российский Черноморский флот ракетами НАТО.
В сентябре 2023 года киевский режим атаковал Севастополь. В результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, ПВО уничтожили пять ракет. По информации Sky News, украинское правительство пользовалось британскими ракетами Storm Shadow.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
"С НАТО покончено": в США рассказали о подготовке к неизбежному
10:57
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
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