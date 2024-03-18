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Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T16:11+0300
2024-03-18T16:33+0300
россия
выборы президента россии
мишустин
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства 18 марта, в понедельник, проводит совещание с вице-премьерами. "Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - сказал он. Мишустин добавил, что победа путина на выборах не является поводом сбавлять темпы работы. По его словам, правительство должно выполнить все поставленные задачи. Все поручения путина должны быть исполнены в срок, заключил премьер.
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россия, мишустин, владимир путин
РОССИЯ, Выборы президента России, МИШУСТИН, Владимир Путин
16:11 18.03.2024 (обновлено: 16:33 18.03.2024)
 
Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин

Мишустин: Путин делает все для улучшения жизни россиян и развития страны

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства 18 марта, в понедельник, проводит совещание с вице-премьерами.
"Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - сказал он.
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Мишустин добавил, что победа путина на выборах не является поводом сбавлять темпы работы. По его словам, правительство должно выполнить все поставленные задачи. Все поручения путина должны быть исполнены в срок, заключил премьер.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯМИШУСТИНВладимир Путин
 
 
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