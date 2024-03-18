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Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T16:11+0300
2024-03-18T16:11+0300
2024-03-18T16:33+0300
россия
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мишустин
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства 18 марта, в понедельник, проводит совещание с вице-премьерами. "Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - сказал он. Мишустин добавил, что победа путина на выборах не является поводом сбавлять темпы работы. По его словам, правительство должно выполнить все поставленные задачи. Все поручения путина должны быть исполнены в срок, заключил премьер.
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россия, мишустин, владимир путин
РОССИЯ, Выборы президента России, МИШУСТИН, Владимир Путин
Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Мишустин: Путин делает все для улучшения жизни россиян и развития страны
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства 18 марта, в понедельник, проводит совещание с вице-премьерами.
"Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - сказал он.
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Мишустин добавил, что победа путина на выборах не является поводом сбавлять темпы работы. По его словам, правительство должно выполнить все поставленные задачи. Все поручения путина должны быть исполнены в срок, заключил премьер.