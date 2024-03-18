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Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин

Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин

Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T16:11+0300

2024-03-18T16:11+0300

2024-03-18T16:33+0300

россия

выборы президента россии

мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин делает все, чтобы развивать страну и улучшать жизни населения, ему верят. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства 18 марта, в понедельник, проводит совещание с вице-премьерами. "Люди верят нашему президенту, так как он делает все для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы", - сказал он. Мишустин добавил, что победа путина на выборах не является поводом сбавлять темпы работы. По его словам, правительство должно выполнить все поставленные задачи. Все поручения путина должны быть исполнены в срок, заключил премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мишустин, владимир путин