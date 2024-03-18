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США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием

США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием - 18.03.2024, ПРАЙМ

США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием

Соединенные Штаты выразили желание начать переговоры с Китаем и Россией по контролю над ядерным вооружением, сообщила на заседании СБ ООН постпред США при... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T19:01+0300

2024-03-18T19:01+0300

2024-03-18T19:09+0300

политика

сша

россия

китай

ядерное сотрудничество

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ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты выразили желание начать переговоры с Китаем и Россией по контролю над ядерным вооружением, сообщила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд."США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предусловий. Все, что вам следует сделать – сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли", — отметила Томас-Грнифилд.21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, единственном в текущее время договоре об ограничении вооружений между Россией и США. Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.

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сша

китай

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сша, россия, китай, ядерное сотрудничество