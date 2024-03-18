Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240318/peregovory-846457486.html
США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием
США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием - 18.03.2024, ПРАЙМ
США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием
Соединенные Штаты выразили желание начать переговоры с Китаем и Россией по контролю над ядерным вооружением, сообщила на заседании СБ ООН постпред США при... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T19:01+0300
2024-03-18T19:09+0300
политика
сша
россия
китай
ядерное сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0afeab2831a5676b1f1e7853cc3b4d7d.jpg
ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты выразили желание начать переговоры с Китаем и Россией по контролю над ядерным вооружением, сообщила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд."США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предусловий. Все, что вам следует сделать – сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли", — отметила Томас-Грнифилд.21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, единственном в текущее время договоре об ограничении вооружений между Россией и США. Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.
https://1prime.ru/20240318/voyna-846456079.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_dbeebc7ade72c6788da476c78d503d53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, китай, ядерное сотрудничество
Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ, ядерное сотрудничество
19:01 18.03.2024 (обновлено: 19:09 18.03.2024)
 
США готовы к переговорам с Россией и КНР по контролю над ядерным оружием

США готовы к переговорам с Россией и Китаем по контролю над ядерным вооружением

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты выразили желание начать переговоры с Китаем и Россией по контролю над ядерным вооружением, сообщила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
*взрыв
Человечество не переживет "сиквела "Оппенгеймера", заявил Гутерреш
18:15
"США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предусловий. Все, что вам следует сделать – сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли", — отметила Томас-Грнифилд.
21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, единственном в текущее время договоре об ограничении вооружений между Россией и США. Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.
 
ПолитикаСШАРОССИЯКИТАЙядерное сотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала