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В Китае объяснили, с чем связана поддержка Путина у россиян

В Китае объяснили, с чем связана поддержка Путина у россиян - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Китае объяснили, с чем связана поддержка Путина у россиян

Причина, по которой народ России на протяжении последних 20 лет голосует за Владимира Путина, связана с религией, культурой, воспитанием и национальной... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T06:51+0300

2024-03-18T06:51+0300

2024-03-18T06:51+0300

выборы президента россии

владимир путин

россия

китай

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ПЕКИН, 18 мар – ПРАЙМ. Причина, по которой народ России на протяжении последних 20 лет голосует за Владимира Путина, связана с религией, культурой, воспитанием и национальной идентичностью россиян, Путин улавливает настроения народа и соответствует представлению большей части населения РФ о сильном лидере, поэтому его последовательно поддерживают, считает китайский эксперт по российской проблематике Вэй Синьминь. Вэй Синьминь предоставил в распоряжение РИА Новости свою статью "Почему Путина горячо поддерживает народ", в которой проанализировал, почему народ России на протяжении многих лет на выборах голосует за Владимира Путина. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после подсчёта 98,02% протоколов. "Став президентом (в 2000 году - ред.), Путин все силы направил на стабилизацию внутри страны, восстановление экономики, нормализацию обстановки в Чечне, помощь бедным слоям населения. Благодаря комплексу действенных мер политическое положение заметно выправилось, в экономике наметился подъем, а граждане России вновь обрели уверенность в своей стране", - отмечает Вэй Синьминь. По его словам, за годы нахождения Путина на посту главы государства "его политические успехи можно назвать выдающимися, однако за достижениями всегда скрывается множество проблем". "Продолжительный период спада российской экономики, усиливающийся разрыв отношений с Западом, ужесточение экономических санкций против России - все это вынуждало правительство Путина незамедлительно развивать экономику, улучшать условия жизни народа, стабилизировать текущую ситуацию… В период нахождения Путина у власти произошло небывалое в истории событие - вооружнный конфликт России и Украины. По причине всесторонних санкцийе и давления стран Запада Россия оказалась в крайнем затруднении и даже кризисе", - отметил автор статьи. Тем не менее, добавил он, "даже в таких обстоятельствах россияне не выражают недовольства, они по-прежнему будут безоговорочно голосовать за Владимира Путина, так почему же российский народ так симпатизирует и поддерживает Путина?". "Причина, по которой народ с таким энтузиазмом уже много лет голосует за Путина, связана с религией, культурой, воспитанием и национальной идентичностью россиян", - указал он. Вэй Синьминь считает, что для православного населения России Путин – свой человек, во время важных религиозных мероприятий, таких как Пасха и Рождество, он стоит рядом с патриархом Русской Православной церкви Кириллом, "для верующих совершенно естественно поддерживать Путина, только так они могут быть спокойны за страну и народ". Второй фактор – культура, по мнению автора статьи, "суть российской культуры заключается в уважении сильных и национальной сплоченности при ведущей роли патриотизма". "На протяжении всей истории идеалом русских людей был героизм, отсюда и симпатия к сильным руководителям, необходимость иметь могучего главу государства. В глазах народа Путин как раз является сильным и волевым лидером", - указал он. Третий фактор, добавил эксперт, воспитание и, в частности, патриотизм. "Патриотизм - культурная сущность русской нации, которую можно проследить на примере национального воспитания. Патриотическое воспитание распространено в российских семьях, является сплачивающей и центростремительной силой нации, главной темой национального возрождения", - указал Вэй Синьминь. Хотя, добавил он, "сегодняшняя российская молодежь, особенно родившаяся в 1990-е и 2000-е годы, находится под влиянием западных либеральных ценностей, в ее сознании и крови никогда не было недостатка традиционного патриотического воспитания, она полна положительной энергии и не подвержена влиянию внешнего мира". "Молодые люди, когда дело касается государственных принципиальных вопросов, кажутся зрелыми и умудренными, они редко действуют импульсивно, потому что они знают, единственным человеком, кто может сделать добро для страны, кто может управлять страной и кто может сделать так, чтобы люди жили счастливо, является Путин", - отметил он. Эксперт считает, что "на фоне украинского конфликта поднялся пик патриотизма в стране". Еще один фактор, по его мнению, это характер. Путин, указал он, "хорошо разбирается в национальных особенностях россиян, отлично улавливает настроение народа". "За последние несколько десятилетий Россия переживала взлеты и падения, и россияне по-прежнему надеются на стабильную жизнь в стране… Они понимают, что в текущих условиях замена Путина станет слишком серьезным испытанием для России, а хуже всех придется простым людям", - добавил аналитик.

https://1prime.ru/20240318/zakharova-846431478.html

китай

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владимир путин, россия, китай