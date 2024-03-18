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ЕС намерен ввести высокие пошлины на российские продукты, заявили в Польше
ЕС намерен ввести высокие пошлины на российские продукты, заявили в Польше - 18.03.2024, ПРАЙМ
ЕС намерен ввести высокие пошлины на российские продукты, заявили в Польше
Европейский союз готовится ввести высокие пошлины на российские продукты питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:30+0300
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ВАРШАВА, 18 мар - ПРАЙМ. Европейский союз готовится ввести высокие пошлины на российские продукты питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. "Из неофициальных источников я знаю, что, наверное, сложно говорить о единогласии во всем Европейском союзе, которое необходимо для введения эмбарго, но имеется очень высокая вероятность, из того, что я знаю неофициально, что российское продовольствие может столкнуться с наложением очень высоких таможенных пошлин, которые успешно ограничат его поступление в Европейский союз", - сказал Колодзейчак. Он уточнил, что почерпнул данную информацию "из неофициальных источников после бесед с представителями Европейского парламента". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РОССИЯ, ПОЛЬША, продукты, Новости
ЕС намерен ввести высокие пошлины на российские продукты, заявили в Польше
Колодзейчак: ЕС готовится ввести высокие пошлины на российское продовольствие
ВАРШАВА, 18 мар - ПРАЙМ. Европейский союз готовится ввести высокие пошлины на российские продукты питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.
"Из неофициальных источников я знаю, что, наверное, сложно говорить о единогласии во всем Европейском союзе, которое необходимо для введения эмбарго, но имеется очень высокая вероятность, из того, что я знаю неофициально, что российское продовольствие может столкнуться с наложением очень высоких таможенных пошлин, которые успешно ограничат его поступление в Европейский союз", - сказал Колодзейчак.
Он уточнил, что почерпнул данную информацию "из неофициальных источников после бесед с представителями Европейского парламента".
Польша вытеснила Германию из тройки крупнейших экспортеров духов в Россию
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.