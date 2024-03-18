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Путин высказался о сроках формирования нового правительства - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Путин высказался о сроках формирования нового правительства
Путин высказался о сроках формирования нового правительства - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о сроках формирования нового правительства
Решение о формировании нового состава правительства и президентской администрации будет после выборов приниматься без суеты, заявил в ходе посещения своего... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T00:41+0300
2024-03-18T00:41+0300
выборы президента россии
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Решение о формировании нового состава правительства и президентской администрации будет после выборов приниматься без суеты, заявил в ходе посещения своего избирательного штаба кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин, напомнив, что по закону на этот процесс отводится два с половиной месяца.В России 15-17 марта прошли выборы президента. Путин получил рекордный в истории современной России результат. По данным ЦИК, он лидирует с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов. На выборах в 2018 году его поддержали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин набрал соответственно 71,31% и 52,9%.Общая явка составила 74,22%. Впервые президентские выборы прошли в новых регионах России. Путин в ЛНР после обработки 100% бюллетеней получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.Как отметил Путин, сейчас вопрос стоит в том, чтобы определить, "кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать - и для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным". "Я вместе с коллегами и из правительства, и из администрации, да и с руководством центрального банка... мы вместе подумаем спокойно, в товарищеском режиме, мы эти решения примем. Суетиться не нужно, закон дает такую возможность в течение двух с половиной фактически месяцев решать эти вопросы, так и будем делать", - сказал глава государства.По словам президента, административная команда России продемонстрировала свою эффективность."Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы, как я уже недавно говорил, являются удовлетворительными. Это касается и правительства, и Центрального банка, и администрации президента", - сказал глава государства.На пост президента претендуют четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
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владимир путин
Выборы президента России, Владимир Путин
00:41 18.03.2024
 
Путин высказался о сроках формирования нового правительства

Путин: решение о формировании нового состава правительства будет приниматься без суеты

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Решение о формировании нового состава правительства и президентской администрации будет после выборов приниматься без суеты, заявил в ходе посещения своего избирательного штаба кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин, напомнив, что по закону на этот процесс отводится два с половиной месяца.
В России 15-17 марта прошли выборы президента. Путин получил рекордный в истории современной России результат. По данным ЦИК, он лидирует с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов. На выборах в 2018 году его поддержали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин набрал соответственно 71,31% и 52,9%.
Общая явка составила 74,22%. Впервые президентские выборы прошли в новых регионах России. Путин в ЛНР после обработки 100% бюллетеней получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Путин объяснил высокую явку на выборах
00:32
Как отметил Путин, сейчас вопрос стоит в том, чтобы определить, "кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать - и для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным". "Я вместе с коллегами и из правительства, и из администрации, да и с руководством центрального банка... мы вместе подумаем спокойно, в товарищеском режиме, мы эти решения примем. Суетиться не нужно, закон дает такую возможность в течение двух с половиной фактически месяцев решать эти вопросы, так и будем делать", - сказал глава государства.
По словам президента, административная команда России продемонстрировала свою эффективность.
"Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы, как я уже недавно говорил, являются удовлетворительными. Это касается и правительства, и Центрального банка, и администрации президента", - сказал глава государства.
На пост президента претендуют четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииВладимир Путин
 
 
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