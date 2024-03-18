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Проезд по Крымскому мосту открыли - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Проезд по Крымскому мосту открыли
Проезд по Крымскому мосту открыли - 18.03.2024, ПРАЙМ
Проезд по Крымскому мосту открыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 18.03.2024, ПРАЙМ
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россия
крымский мост
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто с 20.34 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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россия, крымский мост
РОССИЯ, Крымский мост
22:24 18.03.2024
 
Проезд по Крымскому мосту открыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост полностью открыли для автомобильного движения
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто с 20.34 мск.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯКрымский мост
 
 
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