https://1prime.ru/20240318/proezd-846459801.html

Проезд по Крымскому мосту открыли

Проезд по Крымскому мосту открыли - 18.03.2024, ПРАЙМ

Проезд по Крымскому мосту открыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T22:24+0300

2024-03-18T22:24+0300

2024-03-18T22:24+0300

россия

крымский мост

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/02/840970258_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_26c9d1c2a0b87dea9c584a8fc4165728.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто с 20.34 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240318/krym-846457996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крымский мост