https://1prime.ru/20240318/proezd-846459801.html
Проезд по Крымскому мосту открыли
Проезд по Крымскому мосту открыли - 18.03.2024, ПРАЙМ
Проезд по Крымскому мосту открыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T22:24+0300
2024-03-18T22:24+0300
2024-03-18T22:24+0300
россия
крымский мост
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто с 20.34 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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россия, крымский мост
Проезд по Крымскому мосту открыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто с 20.34 мск.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.