https://1prime.ru/20240318/proezd-846460078.html
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - 18.03.2024, ПРАЙМ
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T23:13+0300
2024-03-18T23:13+0300
2024-03-18T23:14+0300
россия
крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:166:3073:1894_1920x0_80_0_0_65df41b008753c9e20d9568d9b209a67.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено почти на два часа. "В очереди со стороны Тамани находится 248 транспортных средства. Ожидание более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240318/terakt-846439557.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a33274f0885bad22799aaa1dca786fd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крымский мост
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Почти 250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено почти на два часа.
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
"В очереди со стороны Тамани находится 248 транспортных средства. Ожидание более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.