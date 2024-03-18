https://1prime.ru/20240318/proezd-846460078.html

250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - 18.03.2024, ПРАЙМ

250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T23:13+0300

2024-03-18T23:13+0300

2024-03-18T23:14+0300

россия

крымский мост

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено почти на два часа. "В очереди со стороны Тамани находится 248 транспортных средства. Ожидание более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240318/terakt-846439557.html

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россия, крымский мост