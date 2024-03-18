Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240318/proezd-846460078.html
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - 18.03.2024, ПРАЙМ
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T23:13+0300
2024-03-18T23:14+0300
россия
крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:166:3073:1894_1920x0_80_0_0_65df41b008753c9e20d9568d9b209a67.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено почти на два часа. "В очереди со стороны Тамани находится 248 транспортных средства. Ожидание более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240318/terakt-846439557.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a33274f0885bad22799aaa1dca786fd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крымский мост
РОССИЯ, Крымский мост
23:13 18.03.2024 (обновлено: 23:14 18.03.2024)
 
250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Почти 250 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают 248 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было ограничено почти на два часа.
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
11:15
"В очереди со стороны Тамани находится 248 транспортных средства. Ожидание более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯКрымский мост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала