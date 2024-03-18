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Путин оценил возможность конфликта России и НАТО

Путин оценил возможность конфликта России и НАТО - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин оценил возможность конфликта России и НАТО

Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован, заявил кандидат в президенты... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T01:02+0300

2024-03-18T01:02+0300

2024-03-18T01:31+0300

выборы президента россии

владимир путин

нато

итоги голосования-2024

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.Конечно, в современном мире возможно все, и такой вероятности исключать нельзя. Однако всем очевидно, что в случае столкновения России и НАТО мир окажется в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. "Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал глава государства.Он напомнил, что военнослужащие стран НАТО уже находятся на Украине. В этом нет ничего хорошего, прежде всего, для них, поскольку они погибают там в большом количестве.

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"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО: "В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО: 2024-03-18T01:02+0300 true PT0M15S

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владимир путин, нато, итоги голосования-2024, видео