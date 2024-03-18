https://1prime.ru/20240318/putin-846426042.html
Путин оценил возможность конфликта России и НАТО
Путин оценил возможность конфликта России и НАТО - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин оценил возможность конфликта России и НАТО
Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован, заявил кандидат в президенты... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T01:02+0300
2024-03-18T01:02+0300
2024-03-18T01:31+0300
выборы президента россии
владимир путин
нато
итоги голосования-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846427134_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_834e9a476ae6062b4064aa56deb19b58.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.Конечно, в современном мире возможно все, и такой вероятности исключать нельзя. Однако всем очевидно, что в случае столкновения России и НАТО мир окажется в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. "Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал глава государства.Он напомнил, что военнослужащие стран НАТО уже находятся на Украине. В этом нет ничего хорошего, прежде всего, для них, поскольку они погибают там в большом количестве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846427134_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_f0aca900c2a9172b9e06a5d492aaaa94.jpg
"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО:
"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО:
2024-03-18T01:02+0300
true
PT0M15S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нато, итоги голосования-2024, видео
Выборы президента России, Владимир Путин, НАТО, Итоги голосования-2024
Путин оценил возможность конфликта России и НАТО
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
2024-03-18T01:02+0300
true
PT0M15S
Путин оценил возможность конфликта России и НАТО
Путин: столкновение России и НАТО не исключено, но третья мировая война никому не нужна
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
Конечно, в современном мире возможно все, и такой вероятности исключать нельзя. Однако всем очевидно, что в случае столкновения России и НАТО мир окажется в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. "Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал глава государства.
Он напомнил, что военнослужащие стран НАТО уже находятся на Украине. В этом нет ничего хорошего, прежде всего, для них, поскольку они погибают там в большом количестве.