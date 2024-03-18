https://1prime.ru/20240318/putin-846428195.html

Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов

Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин после обработки обработки 90,01% протоколов сохраняет лидерство на выборах, набирая... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T02:35+0300

2024-03-18T02:35+0300

2024-03-18T02:42+0300

выборы президента россии

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

леонид слуцкий

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846426563_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_f31978b98f1237451fd0088dc5ccf70b.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин после обработки обработки 90,01% протоколов сохраняет лидерство на выборах, набирая 87,21% голосов. Об этом сообщает ЦИК.Председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ, получает 4,28% голосов, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,16%, а вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 3,94%.Полученный результат голосования за Путина является рекордным в истории современной России. В предыдущие выборы, состоявшиеся в 2018 году, за него проголосовали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путина поддержали 71,31% и 52,9% соответственно.Общая явка составила 74,22%. Это также рекордный результат.Впервые выборы главы государства состоялись в новых регионах России. В ЛНР Путина поддержали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.

https://1prime.ru/20240318/vizit-846427360.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, леонид слуцкий