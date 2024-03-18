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Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов
Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин после обработки обработки 90,01% протоколов сохраняет лидерство на выборах, набирая... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T02:35+0300
2024-03-18T02:35+0300
2024-03-18T02:42+0300
выборы президента россии
владимир путин
николай харитонов
владислав даванков
леонид слуцкий
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин после обработки обработки 90,01% протоколов сохраняет лидерство на выборах, набирая 87,21% голосов. Об этом сообщает ЦИК.Председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ, получает 4,28% голосов, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,16%, а вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 3,94%.Полученный результат голосования за Путина является рекордным в истории современной России. В предыдущие выборы, состоявшиеся в 2018 году, за него проголосовали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путина поддержали 71,31% и 52,9% соответственно.Общая явка составила 74,22%. Это также рекордный результат.Впервые выборы главы государства состоялись в новых регионах России. В ЛНР Путина поддержали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.
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владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, леонид слуцкий
Выборы президента России, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий
Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов
Путин лидирует на выборах президента с 87,21% голосов после обработки 90,01% протоколов
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин после обработки обработки 90,01% протоколов сохраняет лидерство на выборах, набирая 87,21% голосов. Об этом сообщает ЦИК.
Председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ, получает 4,28% голосов, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,16%, а вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 3,94%.
Полученный результат голосования за Путина является рекордным в истории современной России. В предыдущие выборы, состоявшиеся в 2018 году, за него проголосовали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путина поддержали 71,31% и 52,9% соответственно.
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Общая явка составила 74,22%. Это также рекордный результат.
Впервые выборы главы государства состоялись в новых регионах России. В ЛНР Путина поддержали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.