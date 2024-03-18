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Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов
Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сохраняет лидерство на выборах президента с результатом 87,32% голосов, сообщает ЦИК | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T03:47+0300
2024-03-18T03:47+0300
2024-03-18T03:47+0300
выборы президента россии
владимир путин
владислав даванков
николай харитонов
леонид слуцкий
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сохраняет лидерство на выборах президента с результатом 87,32% голосов, сообщает ЦИК по итогам обработки 95% поступивших протоколов.Выдвиженец КПРФ Николай Харитонов получает 4,28%, глава ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,16%, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков - 3,85%.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование проходило на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта.Путин по итогам голосования получил рекордный в истории современной России результат. В 2018 году его поддержали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году одержал победу с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах за Путина проголосовали соответственно 71,31% и 52,9%.Явка составила 74,22%. Впервые президентские выборы прошли в новых регионах России. В ЛНР Путина поддержали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.
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LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
2024-03-18T03:47+0300
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владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, леонид слуцкий, видео
Выборы президента России, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий
Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов
Путин лидирует на выборах президента с 87,32% голосов после обработки 95% протоколов
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сохраняет лидерство на выборах президента с результатом 87,32% голосов, сообщает ЦИК по итогам обработки 95% поступивших протоколов.
Выдвиженец КПРФ Николай Харитонов получает 4,28%, глава ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,16%, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков - 3,85%.
Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование проходило на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта.
Путин по итогам голосования получил рекордный в истории современной России результат. В 2018 году его поддержали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году одержал победу с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах за Путина проголосовали соответственно 71,31% и 52,9%.
Явка составила 74,22%. Впервые президентские выборы прошли в новых регионах России. В ЛНР Путина поддержали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.