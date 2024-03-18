https://1prime.ru/20240318/putin-846429532.html

Путин лидирует на выборах президента России с 87,34% голосов

Путин лидирует на выборах президента России с 87,34% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах президента России с 87,34% голосов

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин, идущий как самовыдвиженец, лидирует на выборах президента с результатом 87,34%... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T05:08+0300

2024-03-18T05:08+0300

2024-03-18T05:09+0300

выборы президента россии

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

леонид слуцкий

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин, идущий как самовыдвиженец, лидирует на выборах президента с результатом 87,34% голосов, сообщает ЦИК после обработки 98,02% протоколов.Председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) получает 4,30% голосов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,17%, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии "Новые люди" – 3,80% голосов.Совфед назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. В них принимали участие зарегистрированные ЦИК кандидаты: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Путин по итогам голосования получил рекордный в истории современной России результат. Согласно данным ЦИК, за него проголосовали 87,15% после обработки 80% протоколов. В 2018 году он получил результат 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путина поддержали соответственно 71,31% и 52,9%.Общая явка составила 74,22%. Выборы президента впервые прошли в четырех новых регионах России. В ЛНР за Путина проголосовали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.

https://1prime.ru/20240318/vybory-846428319.html

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владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, леонид слуцкий