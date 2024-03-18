https://1prime.ru/20240318/putin-846436846.html

Путин выиграл выборы президента России в Крыму

Путин выиграл выборы президента России в Крыму - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин выиграл выборы президента России в Крыму

Владимир Путин побеждает на выборах в Крыму с 93,60 процента голосами после обработки всех протоколов, рассказали в пресс-службе избирательной комиссии... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:30+0300

2024-03-18T10:30+0300

2024-03-18T10:37+0300

выборы президента россии

крым

владимир путин

россия

сергей нарышкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин побеждает на выборах в Крыму с 93,60 процента голосами после обработки всех протоколов, рассказали в пресс-службе избирательной комиссии республики.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, в 2012 – 63,6 процента, в 2004-м - 71,31 процента, а в 2000-м - 52,9 процента. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28 процента.Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки всех бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов."По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Республики Крым голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков – 1,94%, Владимир Путин – 93,60%, Леонид Слуцкий – 1,30%, Николай Харитонов – 2,08%", - сказано в сообщении.Отмечается, что комиссия обработала все протоколы, свои голоса отдали 1,3 миллиона крымчан.Позднее директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что Крым и Севастополь, поддержав кандидатуру путина, подтвердили свой исторический выбор.18 марта 2014 года, ровно десять лет назад, Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

https://1prime.ru/20240318/846433730.html

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крым, владимир путин, россия, сергей нарышкин