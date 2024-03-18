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Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России

Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России - 18.03.2024, ПРАЙМ

Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России

В Гагаузской автономии Молдавии высоко ценят сотрудничество с Россией, которое после переизбрания Владимира Путина на пост президента России будет расширяться,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:30+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В Гагаузской автономии Молдавии высоко ценят сотрудничество с Россией, которое после переизбрания Владимира Путина на пост президента России будет расширяться, написала глава региона Евгения Гуцул в своем поздравительном обращении, которое она опубликовала в своем Telegram-канале."Владимир Владимирович, ваше переизбрание на пост президента свидетельствует об активной поддержке проводимого вами курса, направленного на социально-экономическое развитие и укрепление позиций России на международной арене. Мы высоко ценим сложившийся уровень взаимодействия между АТО Гагаузия и Российской Федерацией и благодарим за ваше внимание к Гагаузской автономии", - говорится в тексте поздравления.Гуцул также выразила уверенность в расширении плодотворного двустороннего сотрудничества между Россией и Гагаузией, которое пойдет на благо народам.Пресс-служба посольства России в Кишиневе ранее сообщила, что Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии с почти 85 процентами голосов избирателей.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.

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молдавия, россия, новости