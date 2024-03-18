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В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко - 18.03.2024, ПРАЙМ
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В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко
В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко - 18.03.2024, ПРАЙМ
В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко
Выборы президента России прошли прозрачно и демократично заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:23+0300
2024-03-18T11:25+0300
выборы президента россии
россия
валентина матвиенко
владимир путин
новости
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Выборы президента России прошли прозрачно и демократично заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Выборы состоялись, прошли очень достойно", - сказала спикер журналистам. Матвиенко также добавила, что действующий президент Владимир Путин "получил легитимный мандат на продолжение своего курса". Учитывая предварительный результат голосования, по мнению Матвиенко, Путина можно назвать "президентом всех россиян".На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.Матвиенко подчеркнула, что прошедшие выборы президента России еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, направленный на укрепление обороноспособности, защиту собственных граждан, на усиление социальной политики.Тем не менее, спикер отметила мощные множественные атаки на российские сайты и системы. Она отметила, что эти атаки были безпрецедентными и неудачными, поскольку избирательная система России сумела противостоять всем попыткам вмешательства и срыва.Спикер также добавила, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета озвучит всю открытую часть по попыткам вмешательства в выборы президента России извне, это могут обсудить в ООН.Ранее в 2020 году Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 1993 года. Согласно новому закону, президент избирается всеобщим равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании сроком на шесть лет. Претендент на пост главы государства должен быть гражданином России, проживающим в стране не менее 25 лет и не имеющим иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другом государстве. Также новый закон запрещает президенту иметь счета или хранить деньги за пределами России.
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, новости
Выборы президента России, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Новости
11:23 18.03.2024 (обновлено: 11:25 18.03.2024)
 
В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко

Матвиенко: выборы президента в России состоялись, прошли демократично, прозрачно

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Выборы президента России прошли прозрачно и демократично заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Выборы состоялись, прошли очень достойно", - сказала спикер журналистам. Матвиенко также добавила, что действующий президент Владимир Путин "получил легитимный мандат на продолжение своего курса". Учитывая предварительный результат голосования, по мнению Матвиенко, Путина можно назвать "президентом всех россиян".
На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Россия на выборах выступила "единым фронтом", пишут западные СМИ
11:14
Матвиенко подчеркнула, что прошедшие выборы президента России еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, направленный на укрепление обороноспособности, защиту собственных граждан, на усиление социальной политики.
Тем не менее, спикер отметила мощные множественные атаки на российские сайты и системы. Она отметила, что эти атаки были безпрецедентными и неудачными, поскольку избирательная система России сумела противостоять всем попыткам вмешательства и срыва.
Спикер также добавила, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета озвучит всю открытую часть по попыткам вмешательства в выборы президента России извне, это могут обсудить в ООН.
Ранее в 2020 году Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 1993 года. Согласно новому закону, президент избирается всеобщим равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании сроком на шесть лет. Претендент на пост главы государства должен быть гражданином России, проживающим в стране не менее 25 лет и не имеющим иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другом государстве. Также новый закон запрещает президенту иметь счета или хранить деньги за пределами России.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯВалентина МатвиенкоВладимир ПутинНовости
 
 
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