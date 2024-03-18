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Резиденцию президента РС БиГ подсветят в цвета флага России

Резиденцию президента РС БиГ подсветят в цвета флага России - 18.03.2024, ПРАЙМ

Резиденцию президента РС БиГ подсветят в цвета флага России

Резиденцию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в Баня Луке подсветят в цвета российского флага в честь победы Владимира Путина на... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:18+0300

2024-03-18T12:18+0300

2024-03-18T12:18+0300

выборы президента россии

владимир путин

милорад додик

россия

республика сербская

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БЕЛГРАД, 18 мар - ПРАЙМ. Резиденцию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в Баня Луке подсветят в цвета российского флага в честь победы Владимира Путина на выборах главы российского государства. Об этом написал в социальной сети X президент республики Милорад Додик.Ранее в ночь с 17 на 18 марта глава Республики Сербской отмечал, что победа путина обрадовала сербский народ."В знак дружбы Республики Сербской и Российской Федерации и в честь победы Владимира Путина на президентских выборах вечером Палата Республики Сербии будет освещена в цветах российского флага", - сказал Додик.

республика сербская

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владимир путин, милорад додик, россия, республика сербская