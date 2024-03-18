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Путин лидирует на выборах с 87,3 процента голосов

Путин лидирует на выборах с 87,3 процента голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах с 87,3 процента голосов

Центризбирком обработал 99,83 процента протоколов, Владимир Путин лидирует с 87,3 процента голосов, следует из данных ЦИК. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:45+0300

2024-03-18T13:45+0300

2024-03-18T14:10+0300

выборы президента россии

владимир путин

цик

россия

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Центризбирком обработал 99,83 процента протоколов, Владимир Путин лидирует с 87,3 процента голосов, следует из данных ЦИК.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, проходят 17 марта. Кандидатами на пост главы государства являются депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.Отмечается, что Путин набирает 87,3 процента голосов, Харитонов - 4,31 процента, Даванков - 3,83 процента, Слуцкий - 3,21 процента.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что явка на выборы побила исторических рекорд, составив по стране 77,44 процента.Помимо этого, для россиян организовывались досрочные выборы, которые в 2024 году прошли с 25 по 14 марта. Досрочное голосование организовывается в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании. Отмечается, что досрочное голосование проходило в 42 российских регионах. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24" 14 марта заявляла, что в голосовании приняли свыше двух миллионов 300 избирателей.Кроме того, досрочное голосование проходило в 51 государстве. Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович отмечал в беседе с агентством РИА Новости, что процедура проходила спокойно и без эксцессов. По словам дипломата, наибольшее число участков за рубежом организовали на Кипре.

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владимир путин, цик, россия