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Путин побеждает на выборах с 87,28 процента голосов

Путин побеждает на выборах с 87,28 процента голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин побеждает на выборах с 87,28 процента голосов

ЦИК обработала все протоколы по выборам президента России, с 87,28 процента голосов побеждает Владимир Путин, следует из данных Центризбиркома. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T15:34+0300

2024-03-18T15:34+0300

2024-03-18T15:34+0300

выборы президента россии

владимир путин

россия

голосование

цик

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. ЦИК обработала все протоколы по выборам президента России, с 87,28 процента голосов побеждает Владимир Путин, следует из данных Центризбиркома."Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,28% голосов", - сказано в сообщении.Отмечается, что в гонке также приняли участие депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков (3,85 процента), председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2 процента), председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов (3,85 процента).Результат Путина является рекордным в современной истории. Ранее самым лучшим результатом были 76,69 процента голосов, тоже полученные Путиным в 2018 году.Как ранее говорила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на этих выборах была рекордной - 77,44 процента по всех России. Отмечается, что россияне импели возможность проголосовать 15, 16 и 17 марта на любом удобном избирательном участке, в формате онлайн, а также за границей.Кроме того, впервые в выборах президента Российской Федерации поучаствовали новые регионы. Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.

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владимир путин, россия, голосование, цик