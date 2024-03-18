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Путин отметил важность совместных усилий для развития России - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил важность совместных усилий для развития России
Путин отметил важность совместных усилий для развития России - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин отметил важность совместных усилий для развития России
Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост лидера страны подчеркнул необходимость совместной работы для развития России. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T18:30+0300
2024-03-18T18:30+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост лидера страны подчеркнул необходимость совместной работы для развития России."Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач", — заявил Путин. Глава государства указал, что сообщали свои пожелания от работы правительство кандидатам в президенты.Важно добиваться своих целей, заключил российский лидер.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно. Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
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LIVE: Путин встречается с кандидатами в президенты
LIVE: Путин встречается с кандидатами в президенты
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
18:30 18.03.2024
 
Путин отметил важность совместных усилий для развития России

Путин на встрече с кандидатами: нужно продолжать работать вместе для развития России

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост лидера страны подчеркнул необходимость совместной работы для развития России.
"Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач", — заявил Путин.
Глава государства указал, что сообщали свои пожелания от работы правительство кандидатам в президенты.
Важно добиваться своих целей, заключил российский лидер.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
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16:11
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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