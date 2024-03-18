https://1prime.ru/20240318/putin-846456451.html
Путин отметил важность совместных усилий для развития России
Путин отметил важность совместных усилий для развития России - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин отметил важность совместных усилий для развития России
Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост лидера страны подчеркнул необходимость совместной работы для развития России. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T18:30+0300
2024-03-18T18:30+0300
2024-03-18T18:30+0300
политика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846456241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fe607d5d48f2c8cf6e24c8bdfc1ae33.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост лидера страны подчеркнул необходимость совместной работы для развития России."Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач", — заявил Путин. Глава государства указал, что сообщали свои пожелания от работы правительство кандидатам в президенты.Важно добиваться своих целей, заключил российский лидер.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно. Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
https://1prime.ru/20240318/otkaz-846452564.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846456241_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_242b277a556bc280898c68650694d8d9.jpg
LIVE: Путин встречается с кандидатами в президенты
LIVE: Путин встречается с кандидатами в президенты
2024-03-18T18:30+0300
true
PT41M15S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин отметил важность совместных усилий для развития России
Путин на встрече с кандидатами: нужно продолжать работать вместе для развития России
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост лидера страны подчеркнул необходимость совместной работы для развития России.
"Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач", — заявил Путин.
Глава государства указал, что сообщали свои пожелания от работы правительство кандидатам в президенты.
Важно добиваться своих целей, заключил российский лидер.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Путин делает все для улучшения жизни россиян, заявил Мишустин
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.