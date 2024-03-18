https://1prime.ru/20240318/putin-846459922.html
В Белом доме заявили, что президентом России является Владимир Путин
В Белом доме заявили, что президентом России является Владимир Путин - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Белом доме заявили, что президентом России является Владимир Путин
Американское правительство в будущем будет исходить из того, что Владимир Путин является российским президентом, сообщил советник американского президента по... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T22:44+0300
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2024-03-18T22:45+0300
политика
итоги голосования-2024
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ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Американское правительство в будущем будет исходить из того, что Владимир Путин является российским президентом, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Так, он пресек домыслы общественности о возможном отказе властей Соединенных Штатов признать лидерство Путина после голосования в 2024 году."Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине... и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности", — заявил он. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос о легитимности президентских выборов России ответила, что Владимир Путин — лидер России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен с оценками Соединенных Штатов, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно. Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
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итоги голосования-2024
Политика, Итоги голосования-2024
В Белом доме заявили, что президентом России является Владимир Путин
Салливан: реальность такова, что президент Путин – это президент России
ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Американское правительство в будущем будет исходить из того, что Владимир Путин является российским президентом, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Так, он пресек домыслы общественности о возможном отказе властей Соединенных Штатов признать лидерство Путина после голосования в 2024 году.
"Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине... и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности", — заявил он.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос о легитимности президентских выборов России ответила, что Владимир Путин — лидер России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен с оценками Соединенных Штатов, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными.
ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.