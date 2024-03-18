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Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны
Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны - 18.03.2024, ПРАЙМ
Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны
Четвертая часть жителей России становится наиболее эффективной на работе в промежуток с 10 до 12 часов дня, свидетельствуют данные исследования сервиса... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T06:04+0300
2024-03-18T06:04+0300
работа
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Четвертая часть жителей России становится наиболее эффективной на работе в промежуток с 10 до 12 часов дня, свидетельствуют данные исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Четверть респондентов (25%) выбрали время с 10 до 12 утра - это самый популярный ответ среди россиян. В такое время лучше всего работается жителям Краснодарского края (42%) и петербуржцам (32%)", - говорится в исследовании. По итогам опроса, обеденное время с 12 до 14 часов дня только 6% опрошенных отмечают как наиболее эффективное в течение суток. Такая же доля россиян (6%) отметила послеобеденное время с 14 до 16 часов - его чаще других предпочитают жители Москвы и Московской области (11%). После 18 часов вечера наступает продуктивное время для 5% респондентов - в это время чаще других работоспособными становятся краснодарцы (9%). "Шестнадцать процентов опрошенных россиян признались, что они "ранние пташки" и предпочитают трудиться с 8 до 10 утра. Причем больше всего "жаворонков" в Нижегородской (35%) и Свердловской (21%) областях", - уточняется в результатах. Примечательно, что около трети участников исследования (33%) признались, что их продуктивность не зависит от времени суток. Чаще всего так говорили жители Свердловской области (43%), Москвы и области (36%) и Краснодарского края (33%). Исследование, в котором поучаствовало более 3,5 тысячи человек старше 18 лет со всей России, проводилось в первой половине марта этого года.
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работа
работа
06:04 18.03.2024
 
Названо время суток, когда россияне наиболее работоспособны

"Работа.ру": четверть россиян наиболее работоспособны с 10 до 12 часов дня

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк" Соревнования по компьютерному мастерству
 Соревнования по компьютерному мастерству - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Четвертая часть жителей России становится наиболее эффективной на работе в промежуток с 10 до 12 часов дня, свидетельствуют данные исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Четверть респондентов (25%) выбрали время с 10 до 12 утра - это самый популярный ответ среди россиян. В такое время лучше всего работается жителям Краснодарского края (42%) и петербуржцам (32%)", - говорится в исследовании.
По итогам опроса, обеденное время с 12 до 14 часов дня только 6% опрошенных отмечают как наиболее эффективное в течение суток. Такая же доля россиян (6%) отметила послеобеденное время с 14 до 16 часов - его чаще других предпочитают жители Москвы и Московской области (11%). После 18 часов вечера наступает продуктивное время для 5% респондентов - в это время чаще других работоспособными становятся краснодарцы (9%).
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью
05:14
"Шестнадцать процентов опрошенных россиян признались, что они "ранние пташки" и предпочитают трудиться с 8 до 10 утра. Причем больше всего "жаворонков" в Нижегородской (35%) и Свердловской (21%) областях", - уточняется в результатах.
Примечательно, что около трети участников исследования (33%) признались, что их продуктивность не зависит от времени суток. Чаще всего так говорили жители Свердловской области (43%), Москвы и области (36%) и Краснодарского края (33%).
Исследование, в котором поучаствовало более 3,5 тысячи человек старше 18 лет со всей России, проводилось в первой половине марта этого года.
 
работа
 
 
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