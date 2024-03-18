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На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет - 18.03.2024, ПРАЙМ
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На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет
На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет - 18.03.2024, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет
КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T03:25+0300
2024-03-18T04:49+0300
вооружения
кндр
япония
южная корея
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ТОКИО, 18 мар - ПРАЙМ. КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии.Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.Первые два пуска состоялись около 07:44 (01:44 мск), третий в 08:21 (02:21 мск), уточняет министерство.Южнокорейское информагентство Рёнхап отмечает, что это второй в текущем году пуск баллистических ракет. Предыдущий старт состоялся 14 января.В прошлый раз КНДР 14 февраля испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль", названную "Падасури-6", или "Морской орел-6".
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кндр
южная корея
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кндр, япония, южная корея
Вооружения, КНДР, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
03:25 18.03.2024 (обновлено: 04:49 18.03.2024)
 
На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет

Минобороны Японии: КНДР запустила три ракеты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоенная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ТОКИО, 18 мар - ПРАЙМ. КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии.
Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Первые два пуска состоялись около 07:44 (01:44 мск), третий в 08:21 (02:21 мск), уточняет министерство.
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Южнокорейское информагентство Рёнхап отмечает, что это второй в текущем году пуск баллистических ракет. Предыдущий старт состоялся 14 января.
В прошлый раз КНДР 14 февраля испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль", названную "Падасури-6", или "Морской орел-6".
 
ВооруженияКНДРЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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