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На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет
На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет - 18.03.2024, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет
КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T03:25+0300
2024-03-18T03:25+0300
2024-03-18T04:49+0300
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ТОКИО, 18 мар - ПРАЙМ. КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии.Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.Первые два пуска состоялись около 07:44 (01:44 мск), третий в 08:21 (02:21 мск), уточняет министерство.Южнокорейское информагентство Рёнхап отмечает, что это второй в текущем году пуск баллистических ракет. Предыдущий старт состоялся 14 января.В прошлый раз КНДР 14 февраля испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль", названную "Падасури-6", или "Морской орел-6".
https://1prime.ru/20240223/843151963.html
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кндр, япония, южная корея
Вооружения, КНДР, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет
Минобороны Японии: КНДР запустила три ракеты
ТОКИО, 18 мар - ПРАЙМ. КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии.
Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Первые два пуска состоялись около 07:44 (01:44 мск), третий в 08:21 (02:21 мск), уточняет министерство.
Глава минобороны КНДР попал под антироссийские санкции ЕС
Южнокорейское информагентство Рёнхап отмечает, что это второй в текущем году пуск баллистических ракет. Предыдущий старт состоялся 14 января.
В прошлый раз КНДР 14 февраля испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль", названную "Падасури-6", или "Морской орел-6".