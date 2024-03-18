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На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет

На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет - 18.03.2024, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке зафиксировали пуск трех северокорейских ракет

КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T03:25+0300

2024-03-18T03:25+0300

2024-03-18T04:49+0300

вооружения

кндр

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ТОКИО, 18 мар - ПРАЙМ. КНДР запустила три ракеты, они уже упали в воду, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны Японии.Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.Первые два пуска состоялись около 07:44 (01:44 мск), третий в 08:21 (02:21 мск), уточняет министерство.Южнокорейское информагентство Рёнхап отмечает, что это второй в текущем году пуск баллистических ракет. Предыдущий старт состоялся 14 января.В прошлый раз КНДР 14 февраля испытала новую крылатую ракету класса "земля-корабль", названную "Падасури-6", или "Морской орел-6".

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кндр

южная корея

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