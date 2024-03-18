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За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова
За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова - 18.03.2024, ПРАЙМ
За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова
Количество проголосовавших на выборах президента России побило рекорд прошлых лет, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T15:44+0300
2024-03-18T15:44+0300
2024-03-18T15:45+0300
выборы президента россии
итоги голосования-2024
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Количество проголосовавших на выборах президента России побило рекорд прошлых лет, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова."Семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи сто одиннадцать избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это <…> рекордный показатель", — сообщила она.Как свидетельствует ЦИК, действующий президент России набрал 87,30 процента голосов после обработки 99,94 процента бюллетеней. Глава центральной комиссии также отметила рекордную явку избирателей. она составила 77,44 процента. Указывается, что официальные итоги выборов подведут 21 марта. По словам Памфиловой, не было получено ни одной жалобы. Более того, ни одна участковая избирательная комиссия не отметила случаев, из-за которых можно было бы признать результаты голосования недействительными. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
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итоги голосования-2024
Выборы президента России, Итоги голосования-2024
За Путина проголосовало рекордное число избирателей, сообщила Памфилова
Памфилова сообщила о рекордном числе проголосовавших за Путина избирателей
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Количество проголосовавших на выборах президента России побило рекорд прошлых лет, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
"Семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи сто одиннадцать избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это <…> рекордный показатель", — сообщила она.
Как свидетельствует ЦИК, действующий президент России набрал 87,30 процента голосов после обработки 99,94 процента бюллетеней. Глава центральной комиссии также отметила рекордную явку избирателей. она составила 77,44 процента.
Путин побеждает на выборах с 87,28 процента голосов
Указывается, что официальные итоги выборов подведут 21 марта.
По словам Памфиловой, не было получено ни одной жалобы. Более того, ни одна участковая избирательная комиссия не отметила случаев, из-за которых можно было бы признать результаты голосования недействительными.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.