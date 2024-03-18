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Составлен рейтинг зарплат среди российских регионов

Составлен рейтинг зарплат среди российских регионов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Составлен рейтинг зарплат среди российских регионов

Москва и Сахалинская область занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по зарплатам в отраслях в 2023 году, замыкают список Калмыкия и Мордовия, при... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T02:13+0300

2024-03-18T02:13+0300

2024-03-18T02:13+0300

экономика

регионы россии

зарплата

рынок труда

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Москва и Сахалинская область занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по зарплатам в отраслях в 2023 году, замыкают список Калмыкия и Мордовия, при этом самые высокие заработки – в сфере финансов и добычи полезных ископаемых, свидетельствует исследование РИА Новости. РОСТ ЗАРПЛАТ Эксперты отмечают, что российский рынок труда в 2023 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Основной проблемой для него стало исчерпание кадрового ресурса, что привело к обновлению исторических минимумов по безработице, сильной конкуренции работодателей и заметному росту зарплат. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2023 год выросли на 14,1% до 64,1 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). В свою очередь уровень безработицы в конце года составил только 2,9%. Как показывает исследование, в разрезе регионов и отраслей ситуация по итогам 2023 года была очень неоднородной. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах в регионах России по итогам 2023 года превышала четыре раза. В части динамики также наблюдается большая разница. Например, в Оренбургской области зарплаты за год увеличились на 21,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов. Еще в двух регионах прирост превышал 20%, а в целом приростом 15% и более характеризовалось 38 регионов. Эксперты отмечают, что во всех регионах увеличение заработной платы по итогам 2023 года обогнало официальную инфляцию. Самый слабый прирост средних зарплат в 2023 году был в Республике Дагестан – на 9,2%. В отраслевом разрезе картина также была очень неоднородной. В сфере "Производство одежды", где исторически самые низкие зарплаты, в 2023 году прирост составил 24%, тогда как наименьший прирост зафиксирован у работников отрасли "Деятельность профессиональная, научная и техническая" – 6%. Сравнивая отрасли в абсолютном денежном выражении, аналитики отмечают очень заметные различия. К примеру, в отрасли "Добыча нефти и газа" зарплата в среднем в пять раз больше, чем в отрасли "Производство одежды". Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где заняты не менее 2% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В рейтинге представлены топ-3 по зарплатам отрасли для каждого региона. САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 23-х самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если анализировать более детально, то в основном высокие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также солидными зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые. Второй по представленности стала отрасль "Госслужба", которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 12 регионах. В основном регионы, где отрасль "Госслужба" на находится лидирующих позициях, расположились в нижней части рейтинга. Замыкает первую троку по представленности отрасль "IT и связь", в 11 регионах она характеризуется высокими зарплатами. В целом во многих регионах самые конкурентоспособные зарплаты также зафиксированы в транспортной отрасли (пять регионов). Отрасль "Профессиональная и научная деятельность" и "Финансовые услуги" также являются самыми высокооплачиваемыми в пяти регионах каждая. В ЛИДЕРАХ СЕВЕР По результатам рейтинга, в 2023 году почти удвоилось количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают 150 тысяч рублей в месяц. Так, в 2023 году похвастаться такой зарплатой в лучших отраслях смогли 11 регионов против шести годом ранее. В 15 регионах в наиболее оплачиваемых отраслях зарплаты варьируются от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. При этом в четырех регионах в наиболее оплачиваемых отраслях зарабатывают менее 50 тысяч рублей, хотя в 2022 году такая зарплата отмечалась в 15 регионах. Обращаясь к отдельным субъектам РФ, эксперты отмечают, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Москве, согласно статистике, в отрасли "Финансовые услуги" средняя зарплата составляет 256 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Стоит отметить, что в данной сфере работает чуть более 300 тысяч человек или 6% всех работников столицы. На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Сахалинская область. В этом регионе в добывающей отрасли средняя зарплата составляет 232 тысячи рублей в месяц, а заняты на такой работе более 5,5% всех работников региона. Также высокие зарплаты наблюдаются в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе – 220 тысяч рублей в месяц. Помимо трех названных лидеров в первую десятку также входят Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Магаданская область. Таким образом, помимо двух столиц у остальных регионов-лидеров успехи связаны с добычей полезных ископаемых и рыболовством. Последние места в текущем рейтинге занимают Калмыкия, Мордовия, Псковская область, Ивановская область и Алтайский край. Во всех этих регионах отраслью с наибольшей зарплатой является госслужба. По мнению экспертов РИА Новости, в 2024 году можно ожидать продолжения номинального роста зарплат. При этом рост будет опережать инфляцию, так как дефицит на рынке труда сохраняется, в частности, безработица остается на рекордно низком уровне. Специализация регионов не претерпит сильного изменения в краткосрочной перспективе, хотя можно ожидать ускоренного развития импортозамещающих производств и услуг, а также сформировавшихся приоритетов развития восточных регионов.

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регионы россии, зарплата, рынок труда