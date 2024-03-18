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В Греции признали неэффективность антироссийских санкций
В Греции признали неэффективность антироссийских санкций - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Греции признали неэффективность антироссийских санкций
Санкции против России не всегда оказывались эффективными, заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T15:02+0300
2024-03-18T15:02+0300
2024-03-18T15:02+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Санкции против России не всегда оказывались эффективными, заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.Министр прибыл на Совет глав МИД страны ЕС. Он рассказал журналистам, что на заседании планируется обсудить новые санкции против России."Позвольте мне сказать, что санкции в целом не всегда оказываются эффективным средством. Вам хорошо известно, что в отношении России был введен целый ряд санкционных пакетов. Тем не менее, даже сегодня ситуация на Украине остается крайне сложной. Украина подвергается обстрелам", - сказал глава греческого МИД.Он добавил, что ЕС продолжит поддерживать Киев.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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греция, россия, санкции против рф, мид
Экономика, ГРЕЦИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ, МИД
В Греции признали неэффективность антироссийских санкций
Глава МИД Греции Герапетритис: санкции не всегда являются эффективным средством
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Санкции против России не всегда оказывались эффективными, заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.
Министр прибыл на Совет глав МИД страны ЕС. Он рассказал журналистам, что на заседании планируется обсудить новые санкции против России.
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"Позвольте мне сказать, что санкции в целом не всегда оказываются эффективным средством. Вам хорошо известно, что в отношении России был введен целый ряд санкционных пакетов. Тем не менее, даже сегодня ситуация на Украине остается крайне сложной. Украина подвергается обстрелам", - сказал глава греческого МИД.
Он добавил, что ЕС продолжит поддерживать Киев.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.