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Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах
Кандидарт в президенты России Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:04+0300
2024-03-18T11:04+0300
2024-03-18T11:04+0300
выборы президента россии
леонид слуцкий
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидарт в президенты России Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024"."Мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с уникальной, убедительной... победой", - отметил Слуцкий.Он также подчеркнул, что выборы российского лидера важны не только для России, но и в глобальном масштабе. По его словам, выборы этого года зададут новый виток в истории страны.Помимо этого, Слуцкий высоко оценил работу ЦИК. Комиссия поработала очень серьезно, чтобы провести эти выборы без помарки, отметил политик.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Кандидатами на пост главы государства были депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также принял участие в гонке в качестве самовыдвиженца.Результат Путина – рекордный в истории современной России. По данным ЦИК на девять утра по московскому времени, он набирал 87,31 процента голосов.
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леонид слуцкий, россия, мир
Выборы президента России, Леонид Слуцкий, РОССИЯ, МИР
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах
Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидарт в президенты России Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".
"Мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с уникальной, убедительной... победой", - отметил Слуцкий.
Он также подчеркнул, что выборы российского лидера важны не только для России, но и в глобальном масштабе. По его словам, выборы этого года зададут новый виток в истории страны.
Помимо этого, Слуцкий высоко оценил работу ЦИК. Комиссия поработала очень серьезно, чтобы провести эти выборы без помарки, отметил политик.
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Кандидатами на пост главы государства были депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также принял участие в гонке в качестве самовыдвиженца.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. По данным ЦИК на девять утра по московскому времени, он набирал 87,31 процента голосов.