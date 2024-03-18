Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240318/slutskiy-846439005.html
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах
Кандидарт в президенты России Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:04+0300
2024-03-18T11:04+0300
выборы президента россии
леонид слуцкий
россия
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265200_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_39b98bf20690e4c11ebca987e5a33943.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидарт в президенты России Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024"."Мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с уникальной, убедительной... победой", - отметил Слуцкий.Он также подчеркнул, что выборы российского лидера важны не только для России, но и в глобальном масштабе. По его словам, выборы этого года зададут новый виток в истории страны.Помимо этого, Слуцкий высоко оценил работу ЦИК. Комиссия поработала очень серьезно, чтобы провести эти выборы без помарки, отметил политик.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Кандидатами на пост главы государства были депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также принял участие в гонке в качестве самовыдвиженца.Результат Путина – рекордный в истории современной России. По данным ЦИК на девять утра по московскому времени, он набирал 87,31 процента голосов.
https://1prime.ru/20240318/846432655.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265200_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_8373db7e09989323768a8e5c82a33ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
леонид слуцкий, россия, мир
Выборы президента России, Леонид Слуцкий, РОССИЯ, МИР
11:04 18.03.2024
 
Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах

Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого
Открытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидарт в президенты России Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024".
"Мы поздравляем Владимира Владимировича Путина с уникальной, убедительной... победой", - отметил Слуцкий.
Он также подчеркнул, что выборы российского лидера важны не только для России, но и в глобальном масштабе. По его словам, выборы этого года зададут новый виток в истории страны.
Помимо этого, Слуцкий высоко оценил работу ЦИК. Комиссия поработала очень серьезно, чтобы провести эти выборы без помарки, отметил политик.
Президент РФ Владимир Путин
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России
08:37
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Кандидатами на пост главы государства были депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также принял участие в гонке в качестве самовыдвиженца.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. По данным ЦИК на девять утра по московскому времени, он набирал 87,31 процента голосов.
 
Выборы президента РоссииЛеонид СлуцкийРОССИЯМИР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала