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Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ

Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ - 18.03.2024, ПРАЙМ

Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ

России и США следует вернуться к переговорам по ДСНВ, разработать соглашение, которое заменит этот документ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T17:41+0300

2024-03-18T17:41+0300

2024-03-18T17:41+0300

вооружения

ядерное оружие

россия

сша

дснв

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ООН, 18 мар - ПРАЙМ. России и США следует вернуться к переговорам по ДСНВ, разработать соглашение, которое заменит этот документ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.Он отметил необходимость сократить количество ядерных вооружений."Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену", - сказал Гутерреш.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Согласно документу, лимит вооружений для России и США устанавливался на уровне не выше 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2023 году заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В ответ США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ, а также прекратили передавать данные о пусках ракет.

https://1prime.ru/20240318/ukraine-846436390.html

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ядерное оружие, россия, сша, дснв