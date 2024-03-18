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Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ
Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ - 18.03.2024, ПРАЙМ
Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ
России и США следует вернуться к переговорам по ДСНВ, разработать соглашение, которое заменит этот документ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T17:41+0300
2024-03-18T17:41+0300
вооружения
ядерное оружие
россия
сша
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ООН, 18 мар - ПРАЙМ. России и США следует вернуться к переговорам по ДСНВ, разработать соглашение, которое заменит этот документ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.Он отметил необходимость сократить количество ядерных вооружений."Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену", - сказал Гутерреш.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Согласно документу, лимит вооружений для России и США устанавливался на уровне не выше 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2023 году заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В ответ США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ, а также прекратили передавать данные о пусках ракет.
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ядерное оружие, россия, сша, дснв
Вооружения, ядерное оружие, РОССИЯ, США, ДСНВ
17:41 18.03.2024
 
Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ

Гутерреш призвал РФ и США к переговорам по ДСНВ-3, договориться о соглашении-сменщике

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 18 мар - ПРАЙМ. России и США следует вернуться к переговорам по ДСНВ, разработать соглашение, которое заменит этот документ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил необходимость сократить количество ядерных вооружений.
"Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену", - сказал Гутерреш.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Согласно документу, лимит вооружений для России и США устанавливался на уровне не выше 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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10:17
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2023 году заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В ответ США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ, а также прекратили передавать данные о пусках ракет.
 
Вооруженияядерное оружиеРОССИЯСШАДСНВ
 
 
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