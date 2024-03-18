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Импорт СПГ в Евросоюз снижается восьмой месяц

Импорт СПГ в Евросоюз снижается восьмой месяц - 18.03.2024, ПРАЙМ

Импорт СПГ в Евросоюз снижается восьмой месяц

Страны Евросоюза восьмой месяц подряд снижают импорт СПГ, в феврале его объем сократился на 12%, до 10 миллионов тонн, говорится в докладе Форума... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T18:50+0300

2024-03-18T18:50+0300

2024-03-18T18:50+0300

энергетика

импорт спг

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны Евросоюза восьмой месяц подряд снижают импорт СПГ, в феврале его объем сократился на 12%, до 10 миллионов тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Импорт СПГ в Европу в феврале 2024 года сократился восьмой месяц подряд, снизившись на 12% (1,3 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10 миллионов тонн", – говорится в докладе. Отмечается, что месячный объем импорта также уменьшился по сравнению с уровнем февраля 2022 года. Снижение импорта СПГ в Европе обусловлено уменьшением потребления газа и значительной ценовой премией спотового СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе по сравнению с Европой, объяснили во ФСЭГ. Снижение импорта СПГ в Европе, как уточняется, произошло за счет Франции, Турции и Великобритании, что было частично компенсировано ростом импорта в Финляндии, Германии, Италии и Нидерландах. В январе и феврале 2024 года импорт СПГ в Европу сократился на 10% (2,4 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,08 миллиона тонн, также говорится в докладе.

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