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"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине

"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ

"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине

Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:21+0300

2024-03-18T10:21+0300

2024-03-18T10:21+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.Ранее Белый дом впервые с 2023 года анонсировал новый пакет военной поддержки Украины. При этом конгресс до сих пор не принял закон о финансовой помощи Киеву. "Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от США, если мы это позволим", - написал он в социальнй сети X.По словам Сакса, такая ситуация нежелательна для американцев на фоне госдолга в 34 триллиона долларов."Это действительно глупое обязательство", - резюмировал миллиардер.

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