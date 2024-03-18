Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240318/ssha-846436529.html
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:21+0300
2024-03-18T10:21+0300
сша
украина
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/31/841493121_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_b1c463f79fd18f8aa92313b5cb0529ca.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.Ранее Белый дом впервые с 2023 года анонсировал новый пакет военной поддержки Украины. При этом конгресс до сих пор не принял закон о финансовой помощи Киеву. "Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от США, если мы это позволим", - написал он в социальнй сети X.По словам Сакса, такая ситуация нежелательна для американцев на фоне госдолга в 34 триллиона долларов."Это действительно глупое обязательство", - резюмировал миллиардер.
https://1prime.ru/20240318/zelenskiy-846428058.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/31/841493121_119:0:2182:1547_1920x0_80_0_0_6599a4109129ac1e4b6f1f3305a46199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, помощь украине
США, УКРАИНА, помощь Украине
10:21 18.03.2024
 
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине

Миллиардер Сакс: США не должны позволить Украине быть зависимой от Вашингтона

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
Ранее Белый дом впервые с 2023 года анонсировал новый пакет военной поддержки Украины. При этом конгресс до сих пор не принял закон о финансовой помощи Киеву.
"Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от США, если мы это позволим", - написал он в социальнй сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе
02:17
По словам Сакса, такая ситуация нежелательна для американцев на фоне госдолга в 34 триллиона долларов.
"Это действительно глупое обязательство", - резюмировал миллиардер.
 
СШАУКРАИНАпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала