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"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:21+0300
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2024-03-18T10:21+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.Ранее Белый дом впервые с 2023 года анонсировал новый пакет военной поддержки Украины. При этом конгресс до сих пор не принял закон о финансовой помощи Киеву. "Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от США, если мы это позволим", - написал он в социальнй сети X.По словам Сакса, такая ситуация нежелательна для американцев на фоне госдолга в 34 триллиона долларов."Это действительно глупое обязательство", - резюмировал миллиардер.
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сша, украина, помощь украине
США, УКРАИНА, помощь Украине
"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
Миллиардер Сакс: США не должны позволить Украине быть зависимой от Вашингтона
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ.
Вашингтон не должен допустить, чтобы Киев был пожизненно зависим от него, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс
.
Ранее Белый дом впервые с 2023 года анонсировал новый пакет военной поддержки Украины. При этом конгресс до сих пор не принял закон о финансовой помощи Киеву.
"Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от США, если мы это позволим", - написал он в социальнй сети X.
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По словам Сакса, такая ситуация нежелательна для американцев на фоне госдолга в 34 триллиона долларов.
"Это действительно глупое обязательство", - резюмировал миллиардер.