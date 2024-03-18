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Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта

Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта - 18.03.2024, ПРАЙМ

Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России может внести бытовую технику Tefal и Rowenta в спосок товаров для параллельного импорта, если их поставки... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:04+0300

2024-03-18T10:04+0300

2024-03-18T10:04+0300

минпромторг

бытовая техника

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России может внести бытовую технику Tefal и Rowenta в спосок товаров для параллельного импорта, если их поставки прекратятся. Об этом рассказали агентству РИА Новости в ведомстве.Ранее о подписании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta мораториев на реэкспорт продукции в Россию писала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на ретейлеров.В Минпромторге напомнили, что из этого перечня в механизме параллельного импорта не задействованы только Tefal и Rowenta."Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - отметили в ведомстве.Под параллельным импортом понимается механизм, который позволяет ввозить в Россию иностранные товары и не получать на это согласие производителя. Ретейлер в рамках этого механизма может купить продукцию не от производителя через его дистрибьюторов, а у других продавцов, самостоятельно импортируя товар в Россию.Правительство России одобрило параллельный импорт в марте 2022 года на фоне беспрецедентного санкционного давления Запада в связи с событиями на Украине.

https://1prime.ru/20240315/846356297.html

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минпромторг, бытовая техника