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Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта - 18.03.2024, ПРАЙМ
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли России может внести бытовую технику Tefal и Rowenta в спосок товаров для параллельного импорта, если их поставки... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:04+0300
2024-03-18T10:04+0300
минпромторг
бытовая техника
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России может внести бытовую технику Tefal и Rowenta в спосок товаров для параллельного импорта, если их поставки прекратятся. Об этом рассказали агентству РИА Новости в ведомстве.Ранее о подписании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta мораториев на реэкспорт продукции в Россию писала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на ретейлеров.В Минпромторге напомнили, что из этого перечня в механизме параллельного импорта не задействованы только Tefal и Rowenta."Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - отметили в ведомстве.Под параллельным импортом понимается механизм, который позволяет ввозить в Россию иностранные товары и не получать на это согласие производителя. Ретейлер в рамках этого механизма может купить продукцию не от производителя через его дистрибьюторов, а у других продавцов, самостоятельно импортируя товар в Россию.Правительство России одобрило параллельный импорт в марте 2022 года на фоне беспрецедентного санкционного давления Запада в связи с событиями на Украине.
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минпромторг, бытовая техника
Минпромторг, бытовая техника
10:04 18.03.2024
 
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта

Минпромторг внесет Tefal в список параллельного импорта при прекращении поставок

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России может внести бытовую технику Tefal и Rowenta в спосок товаров для параллельного импорта, если их поставки прекратятся. Об этом рассказали агентству РИА Новости в ведомстве.
Ранее о подписании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta мораториев на реэкспорт продукции в Россию писала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на ретейлеров.
В Минпромторге напомнили, что из этого перечня в механизме параллельного импорта не задействованы только Tefal и Rowenta.
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"Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - отметили в ведомстве.
Под параллельным импортом понимается механизм, который позволяет ввозить в Россию иностранные товары и не получать на это согласие производителя. Ретейлер в рамках этого механизма может купить продукцию не от производителя через его дистрибьюторов, а у других продавцов, самостоятельно импортируя товар в Россию.
Правительство России одобрило параллельный импорт в марте 2022 года на фоне беспрецедентного санкционного давления Запада в связи с событиями на Украине.
 
Минпромторгбытовая техника
 
 
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