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В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:15+0300

2024-03-18T11:15+0300

2024-03-18T11:15+0300

крым

теракт

фсб

железная дорога

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России."ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым", - сказано в релизе.Отмечается, что гражданка России 1999 года рождения по заданию украинских спецслужб готовилась совершить поджег релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога", чтобы нарушить военные перевозки. Сотрудники ФСБ задержали ее в Симферополе.Как сообщили в службе, у задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским координатором. ФСБ возбудила уголовное дело о подгтотовке теракта, а также зафиксировала ее причастность к госизмене.

https://1prime.ru/20240312/russia-846214521.html

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крым, теракт, фсб, железная дорога