https://1prime.ru/20240318/terakt-846439557.html
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:15+0300
2024-03-18T11:15+0300
2024-03-18T11:15+0300
крым
теракт
фсб
железная дорога
https://cdnn.1prime.ru/img/83711/40/837114018_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6aa99d12cd18c2854322f4a3261077a.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России."ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым", - сказано в релизе.Отмечается, что гражданка России 1999 года рождения по заданию украинских спецслужб готовилась совершить поджег релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога", чтобы нарушить военные перевозки. Сотрудники ФСБ задержали ее в Симферополе.Как сообщили в службе, у задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским координатором. ФСБ возбудила уголовное дело о подгтотовке теракта, а также зафиксировала ее причастность к госизмене.
https://1prime.ru/20240312/russia-846214521.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83711/40/837114018_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_988e281cd6ce0a58ab81befe571c4a79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, теракт, фсб, железная дорога
КРЫМ, теракт, ФСБ, железная дорога
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
ФСБ сообщила, сто предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России.
"ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым", - сказано в релизе.
ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории
Отмечается, что гражданка России 1999 года рождения по заданию украинских спецслужб готовилась совершить поджег релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога", чтобы нарушить военные перевозки. Сотрудники ФСБ задержали ее в Симферополе.
Как сообщили в службе, у задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским координатором. ФСБ возбудила уголовное дело о подгтотовке теракта, а также зафиксировала ее причастность к госизмене.