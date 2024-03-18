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В Крыму предотвратили теракт на железной дороге - 18.03.2024, ПРАЙМ
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В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:15+0300
2024-03-18T11:15+0300
крым
теракт
фсб
железная дорога
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России."ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым", - сказано в релизе.Отмечается, что гражданка России 1999 года рождения по заданию украинских спецслужб готовилась совершить поджег релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога", чтобы нарушить военные перевозки. Сотрудники ФСБ задержали ее в Симферополе.Как сообщили в службе, у задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским координатором. ФСБ возбудила уголовное дело о подгтотовке теракта, а также зафиксировала ее причастность к госизмене.
https://1prime.ru/20240312/russia-846214521.html
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крым, теракт, фсб, железная дорога
КРЫМ, теракт, ФСБ, железная дорога
11:15 18.03.2024
 
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

ФСБ сообщила, сто предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Агент украинских спецслужб, готовившая теракт на железной дороге в Крыму, задержана, сообщила ФСБ России.
"ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым", - сказано в релизе.
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12 марта, 13:14
Отмечается, что гражданка России 1999 года рождения по заданию украинских спецслужб готовилась совершить поджег релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога", чтобы нарушить военные перевозки. Сотрудники ФСБ задержали ее в Симферополе.
Как сообщили в службе, у задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским координатором. ФСБ возбудила уголовное дело о подгтотовке теракта, а также зафиксировала ее причастность к госизмене.
 
КРЫМтерактФСБжелезная дорога
 
 
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