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Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом" - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом"
Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом" - 18.03.2024, ПРАЙМ
Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом"
Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T03:00+0300
2024-03-18T03:00+0300
украина
газ
транзит газа через украину
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", - сказал Галущенко в эфире Национального телемарафона "Единые новости". Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров Украины. По данным сайта кабинета министров, министр подчеркнул, что в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать без транзита газа. Отмечается, что Галущенко добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет "наращивания внутренней газодобычи". В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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украина, газ, транзит газа через украину
УКРАИНА, Газ, транзит газа через Украину
03:00 18.03.2024
 
Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом"

Минэнерго Украины: Киев не планирует продлевать контракт транзита газа с "Газпромом"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкТранзит и поставки газа возобновлены через ГИС "Суджа"
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", - сказал Галущенко в эфире Национального телемарафона "Единые новости". Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров Украины.
По данным сайта кабинета министров, министр подчеркнул, что в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать без транзита газа. Отмечается, что Галущенко добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет "наращивания внутренней газодобычи".
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
В Киеве готовы продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года
5 марта, 16:13
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
 
УКРАИНАГазтранзит газа через Украину
 
 
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