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Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом"

Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом" - 18.03.2024, ПРАЙМ

Власти Украины не планируют продлевать контракт транзита газа с "Газпромом"

Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T03:00+0300

2024-03-18T03:00+0300

2024-03-18T03:00+0300

украина

газ

транзит газа через украину

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", - сказал Галущенко в эфире Национального телемарафона "Единые новости". Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров Украины. По данным сайта кабинета министров, министр подчеркнул, что в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать без транзита газа. Отмечается, что Галущенко добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет "наращивания внутренней газодобычи". В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

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украина, газ, транзит газа через украину