https://1prime.ru/20240318/tsentrobank-846454188.html

Совет ГД утвердил дату отчета Банка России, заявил источник

Совет ГД утвердил дату отчета Банка России, заявил источник - 18.03.2024, ПРАЙМ

Совет ГД утвердил дату отчета Банка России, заявил источник

Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T17:19+0300

2024-03-18T17:19+0300

2024-03-18T17:33+0300

банк россии

госдума

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_31c4126e1c2e29794421b829dd1d1e53.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД."Совет Думы утвердил дату годового отчета Центробанка. Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства."Перед отчетом в период с 1 по 10 апреля во фракциях пройдут встречи с Эльвирой Набиуллиной", - добавил источник.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что отчет Центрального банка РФ в Госдуме намечен на 17 апреля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, эльвира набиуллина