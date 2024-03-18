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Совет ГД утвердил дату отчета Банка России, заявил источник
Совет ГД утвердил дату отчета Банка России, заявил источник - 18.03.2024, ПРАЙМ
Совет ГД утвердил дату отчета Банка России, заявил источник
Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T17:19+0300
2024-03-18T17:19+0300
2024-03-18T17:33+0300
банк россии
госдума
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД."Совет Думы утвердил дату годового отчета Центробанка. Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства."Перед отчетом в период с 1 по 10 апреля во фракциях пройдут встречи с Эльвирой Набиуллиной", - добавил источник.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что отчет Центрального банка РФ в Госдуме намечен на 17 апреля.
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госдума, эльвира набиуллина
Банк России, Госдума, Эльвира Набиуллина
Совет ГД утвердил дату отчета Банка России, заявил источник
Источник: совет Госдумы утвердил дату отчета Банка России 10 апреля
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД.
"Совет Думы утвердил дату годового отчета Центробанка. Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства.
"Перед отчетом в период с 1 по 10 апреля во фракциях пройдут встречи с Эльвирой Набиуллиной", - добавил источник.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что отчет Центрального банка РФ в Госдуме намечен на 17 апреля.