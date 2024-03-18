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Памфилова: явка избирателей на выборы президента побила исторический рекорд

Памфилова: явка избирателей на выборы президента побила исторический рекорд - 18.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова: явка избирателей на выборы президента побила исторический рекорд

Явка на выборы президента России в 2024 году оказалась беспрецедентной, в целом по стране составила 77,44 процента. Об этом заявила председатель Центризбиркома... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:35+0300

2024-03-18T11:35+0300

2024-03-18T11:40+0300

выборы президента россии

элла памфилова

цик

россия

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Явка на выборы президента России в 2024 году оказалась беспрецедентной, в целом по стране составила 77,44 процента. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Чиновница в понедельник, 18 марта проводит заседание ЦИК."По состоянию на 10 утра в этих выбора приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, её не было никогда, это 77,44%", - сказала она, подчеркнув, что подобного в новой истории страны еще не было.По словам Памфиловой, участковые избиркомы почти завершили работу, а в государственную автоматизированную систему "Выборы" ввели почти все протоколы.Глава ЦИК также выразилда благодарность международным наблюдателям, которые приехали на выборы.Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России пройдет 21 марта, в четверг, добавила она.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.14 марта Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.

https://1prime.ru/20240318/846440296.html

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LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ ЦИК 2024-03-18T11:35+0300 true PT14M59S

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элла памфилова, цик, россия