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Председатель ЦИК назвала главное отличие выборов 2024 года
Председатель ЦИК назвала главное отличие выборов 2024 года - 18.03.2024, ПРАЙМ
Председатель ЦИК назвала главное отличие выборов 2024 года
выбора президента России 2024 года отличаются от предыдущик числом кибератак, их было больше в 150 раз, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:48+0300
2024-03-18T11:48+0300
2024-03-18T11:48+0300
выборы президента россии
владимир путин
элла памфилова
цик
ddos-атаки
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. выбора президента России 2024 года отличаются от предыдущик числом кибератак, их было больше в 150 раз, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Более 12 миллионов кибератак с начала кампании по выборам президента. Это в 150 раз больше, чем обычно на выборах", - сказала она на заседании Центризбиркома в понедельник, 18 марта.По ее словам, западные страны были "едины как никогда против России".Памфилова добавила, что степень агрессивного воздействия была небывалой.Выборы президента России прошли 17 марта. Лидирует в президентской гонке Владимир Путин.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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владимир путин, элла памфилова, цик, ddos-атаки
Выборы президента России, Владимир Путин, Элла Памфилова, ЦИК, DDos-атаки
Председатель ЦИК назвала главное отличие выборов 2024 года
Памфилова: главное отличие этих выборов - кибератаки, их в 150 раз больше, чем обычно
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. выбора президента России 2024 года отличаются от предыдущик числом кибератак, их было больше в 150 раз, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Более 12 миллионов кибератак с начала кампании по выборам президента. Это в 150 раз больше, чем обычно на выборах", - сказала она на заседании Центризбиркома в понедельник, 18 марта.
Памфилова назвала число атак на ресурсы ДЭГ с начала голосования
По ее словам, западные страны были "едины как никогда против России".
Памфилова добавила, что степень агрессивного воздействия была небывалой.
Выборы президента России прошли 17 марта. Лидирует в президентской гонке Владимир Путин.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.