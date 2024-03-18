Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240318/turizm-846454549.html
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье - 18.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье
Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T17:27+0300
2024-03-18T17:27+0300
россия
аренда жилья
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/21/840802129_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_b2f1ec650b994f79d299c7639fd6d51d.jpg
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на майские праздники, пишет Суточно.ру.Эксперты сайта обнаружили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей.Россияне заказывают жилье на четыре дня и платят на десять процентов больше, чем годом ранее — около 17 тысяч рублей.Чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Казань и Минск. Более того, любят ездить в Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.Размещение дешевле всего выйдет в в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. Московские арендодатели берут в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20240315/turizm-846365927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/21/840802129_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_93ff888b0943ebd1cbd10ada3afa272b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, аренда жилья
РОССИЯ, аренда жилья
17:27 18.03.2024
 
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье

Аналитики: дешевле всего туристы могут снять жилье в начале мая в Калининграде

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБелые ночи в Санкт-Петербурге
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на майские праздники, пишет Суточно.ру.
Эксперты сайта обнаружили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей.
Россияне заказывают жилье на четыре дня и платят на десять процентов больше, чем годом ранее — около 17 тысяч рублей.
Чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Казань и Минск. Более того, любят ездить в Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.
Красная поляна - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Дополнительно 200 миллионов рублей выделят на туризм ряду регионов
15 марта, 21:16
Размещение дешевле всего выйдет в в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. Московские арендодатели берут в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.
 
РОССИЯаренда жилья
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала