https://1prime.ru/20240318/turizm-846454549.html
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье - 18.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье
Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T17:27+0300
2024-03-18T17:27+0300
2024-03-18T17:27+0300
россия
аренда жилья
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на майские праздники, пишет Суточно.ру.Эксперты сайта обнаружили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей.Россияне заказывают жилье на четыре дня и платят на десять процентов больше, чем годом ранее — около 17 тысяч рублей.Чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Казань и Минск. Более того, любят ездить в Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.Размещение дешевле всего выйдет в в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. Московские арендодатели берут в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20240315/turizm-846365927.html
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россия, аренда жилья
Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье
Аналитики: дешевле всего туристы могут снять жилье в начале мая в Калининграде
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на майские праздники, пишет Суточно.ру.
Эксперты сайта обнаружили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей.
Россияне заказывают жилье на четыре дня и платят на десять процентов больше, чем годом ранее — около 17 тысяч рублей.
Чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Казань и Минск. Более того, любят ездить в Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.
Дополнительно 200 миллионов рублей выделят на туризм ряду регионов
Размещение дешевле всего выйдет в в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. Московские арендодатели берут в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.