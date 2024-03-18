https://1prime.ru/20240318/turizm-846454549.html

Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье

Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье - 18.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыты популярные города, где можно снять самое недорогое жилье

Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T17:27+0300

2024-03-18T17:27+0300

2024-03-18T17:27+0300

россия

аренда жилья

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Аналитики назвали стоимость жилья за короткий промежуток времени и сообщили о городах, где российские туристы зарезервировали больше всего апартаментов на майские праздники, пишет Суточно.ру.Эксперты сайта обнаружили, что средняя цена посуточной аренды по России на первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей.Россияне заказывают жилье на четыре дня и платят на десять процентов больше, чем годом ранее — около 17 тысяч рублей.Чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Казань и Минск. Более того, любят ездить в Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск, Волгоград.Размещение дешевле всего выйдет в в Калининграде – 3,6 тысячи рублей в сутки, Кисловодске – 4,1 тысячи. В Сочи, Петербурге, Волгограде и Зеленоградске дороже - в среднем 4,7 тысячи рублей. Московские арендодатели берут в среднем пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани – по 5,7 тысячи. Дороже всего в Минске – 6,4 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20240315/turizm-846365927.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аренда жилья