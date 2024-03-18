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Туристы в Турции могут столкнуться с нехваткой размещения, пишут СМИ

Туристы в Турции могут столкнуться с нехваткой размещения, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ

Туристы в Турции могут столкнуться с нехваткой размещения, пишут СМИ

Туристический сектор Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для гостей страны из-за нехватки отелей, их задолженность перед банками достигает 10... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T09:13+0300

2024-03-18T09:13+0300

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АНКАРА, 18 мар - ПРАЙМ. Туристический сектор Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для гостей страны из-за нехватки отелей, их задолженность перед банками достигает 10 миллиардов долларов, пишет в понедельник газета Cumhuriyet. "Хотя Министерство культуры и туризма и Турецкий статистический институт (TUIK) заявляют, что в сфере туризма побиты рекорды и в прошлом году в страну приехало более 56 миллионов туристов, реальность не такова. По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к 10 миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", - пишет издание. По словам представителей сектора, эти события в сфере туризма вызывают беспокойство. "В стране не хватает мест для приема 56 миллионов туристов. Цель в 60 миллионов туристов в этом году также остается мечтой", - подчеркивает газета. По сведениям издания, турецкие отели закончили период пандемии с кредитным долгом в 8,5 миллиарда долларов. "70% отелей дошли до сегодняшнего дня с договорами лояльности с банками. В настоящее время долг вырос до 10 миллиардов долларов. Если от туризма был получен большой доход, то почему долг увеличился? 70-75% отелей заложены банкам. Банки говорят владельцам отелей, чтобы они продали свои гостиницы и заплатили долги", - говорится в статье.

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