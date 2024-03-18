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В Варшаве опасаются реакции фермеров на запрет на удобрения из России

В Варшаве опасаются реакции фермеров на запрет на удобрения из России - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Варшаве опасаются реакции фермеров на запрет на удобрения из России

Польские фермеры, которые уже несколько месяцев проводят протесты из-за наплыва дешевой и некачественной продукции с Украины, хотят и дальше получать российские | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:56+0300

2024-03-18T13:56+0300

2024-03-18T13:56+0300

польша

россия

удобрения

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 18 мар - ПРАЙМ. Польские фермеры, которые уже несколько месяцев проводят протесты из-за наплыва дешевой и некачественной продукции с Украины, хотят и дальше получать российские удобрения из-за их невысокой стоимости, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак, отвечая на вопрос о планах отказаться от ввоза в Польшу удобрений из РФ. "Это большая проблема. ... Это очень тяжело сделать на уровне только и исключительно Польши", - сказал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. Он уточнил, что польские фермеры не против использовать российские удобрения, так как они доступны по цене. "Здесь я бы хотел провести переговоры с представителями хотя бы фермеров, которые будут иметь мандат на ведение переговоров, чтобы они ясно сказали, должны ли мы действовать в этом направлении. А то через минуту окажется, что, когда встанет вопрос ограничения поступления российских удобрений, то фермеры скажут, что это не является таким направлением, которое они бы желали", - сказал замминистра. "Я уже слышу много голосов от фермеров о том, чтобы ограничивать поступление продовольствия, но, чтобы не говорить об удобрениях. Российские удобрения попросту дешевле", - заключил он. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что по итогам прошлого года за исключением попавших под эмбарго нефти, газа, угля взаимные поставки оставались традиционными: из России — минеральное сырье, удобрения, древесина, металлы, пластмассы; из Польши — химическая продукция, машины и оборудование, готовые пищевые продукты. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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польша, россия, удобрения, протесты фермеров