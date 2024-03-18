https://1prime.ru/20240318/ukraine-846436390.html

Киев мог бы предложить разместить ядерное оружие на Украине, заявил генерал

Киев мог бы предложить разместить ядерное оружие на Украине, заявил генерал - 18.03.2024, ПРАЙМ

Киев мог бы предложить разместить ядерное оружие на Украине, заявил генерал

Киев мог бы предложить западным партнерам разместить на Украине носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. Об этом заявил генерал украинских войск в... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:17+0300

2024-03-18T10:17+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Киев мог бы предложить западным партнерам разместить на Украине носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. Об этом заявил генерал украинских войск в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос в беседе с украинским телеканалом "Прямой"."Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины", - отметил он.Кривонос тадже задался вопросом, что мешает украинской стороне сделать такое предложение британским и французским союзникам, так как Россия, в свою очередь, разместила свое оружие на территории Белорусии.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад перешел все границы в своей антироссийской политике и предупредил о возможности использования ядерного оружия против России. Он также подчеркнул, что Россия превосходит иностранную военную технику и предупредил о возможных последствиях для тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании Украины владеть ядерным оружием и о возможности отказа от безъядерного статуса, что вызвало серьезную обеспокоенность Москвы.Ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву сообщил, что в случае необходимости Россия готова вести ядерную войну. Но только в том случае, если Москва если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Кроме того, российская сторона обладает самой современной ядерной триадой в мире.Телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации сообщал, что в США в конце 2022 года были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было.

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украина, запад, ядерное оружие, новости