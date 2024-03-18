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Юрист назвал самую "выгодную" процедуру увольнения - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Юрист назвал самую "выгодную" процедуру увольнения
Юрист назвал самую "выгодную" процедуру увольнения - 18.03.2024, ПРАЙМ
Юрист назвал самую "выгодную" процедуру увольнения
Если работодатель высказывает просьбу написать заявление об увольнении по собственному желанию, не следует спешить выполнять ее, отметил в эфире радио Sputnik... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T06:34+0300
2024-03-18T06:34+0300
работа
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Если работодатель высказывает просьбу написать заявление об увольнении по собственному желанию, не следует спешить выполнять ее, отметил в эфире радио Sputnik юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.Он напомнил, что по закону работник, который не допускал нарушения трудовой дисциплины, имеет возможность претендовать на компенсации при увольнении по соглашению сторон.При этом максимальные выплаты работник получает при увольнении по официальной процедуре сокращения персонала. В этом случае их общая сумма после увольнения может достигать трех средних заработков, пояснил Кофанов.По его словам, при увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднего заработка - а если он не трудоустроится в течение последующих трех месяцев, он и за это время получит зарплату.Работодатель не любит проводить процедуру сокращения, так как он несет при этом серьезную финансовую нагрузку, отметил юрист.
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работа
работа
06:34 18.03.2024
 
Юрист назвал самую "выгодную" процедуру увольнения

Юрист Кофанов: при различных процедурах увольнения выплаты работнику не равнозначны

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Если работодатель высказывает просьбу написать заявление об увольнении по собственному желанию, не следует спешить выполнять ее, отметил в эфире радио Sputnik юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.
Он напомнил, что по закону работник, который не допускал нарушения трудовой дисциплины, имеет возможность претендовать на компенсации при увольнении по соглашению сторон.
При этом максимальные выплаты работник получает при увольнении по официальной процедуре сокращения персонала. В этом случае их общая сумма после увольнения может достигать трех средних заработков, пояснил Кофанов.
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2023
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По его словам, при увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднего заработка - а если он не трудоустроится в течение последующих трех месяцев, он и за это время получит зарплату.
Работодатель не любит проводить процедуру сокращения, так как он несет при этом серьезную финансовую нагрузку, отметил юрист.
 
работа
 
 
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