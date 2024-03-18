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Песков рассказал о ближайших планах Путина
Песков рассказал о ближайших планах Путина - 18.03.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о ближайших планах Путина
Страна, куда кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин совершит свой первый визит, определена, Кремль своевременно сообщит об... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T01:32+0300
2024-03-18T01:32+0300
2024-03-18T01:32+0300
выборы президента россии
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страна, куда кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин совершит свой первый визит, определена, Кремль своевременно сообщит об этой поездке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы сообщим о нем (визите - ред.) своевременно. Он известен", - сказал журналистам Песков.В России 15-17 марта прошли выборы президента. В них принимали участие зарегистрированные ЦИК России кандидаты: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По итогам голосования Путин получил рекордный в истории современной России результат. Согласно данным ЦИК, его поддержали 87,15% после обработки 80% протоколов. В 2018 году он получил результат 76,69% голосов, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году одержал победу с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах за Путина проголосовали 71,31% и 52,9% соответственно.Общая явка зарегистрирована на уровне 74,22%. Впервые выборы президента прошли в четырех новых регионах России. В ЛНР за Путина проголосовали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.По словам Пескова, ему не известно, как Путин будет праздновать победу на выборах – у главы государства в понедельник ожидается напряженный рабочий день, а ночью он пообщается с военными."Я не знаю, как он будет праздновать… У него еще предстоит беседа с сопредседателями штаба. Думаю, минимум час они еще просидят. Потом он сказал, что он пообщается еще с нашими военными, то есть это будет так, ближе к утру, наверное. А завтра на самом деле достаточно напряженный рабочий день", - сказал Песков.Он добавил, что у Путина времени на празднование нет, и это не в стиле президента."Получается, что сегодня, мне казалось бы, что у него нет времени на то, чтобы праздновать. Да и сам он говорил, что у него очень много задач. И времени на празднование на самом деле нет. И это не в его стиле", - сказал Песков.
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LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
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владимир путин, дмитрий песков, видео
Выборы президента России, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страна, куда кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин совершит свой первый визит, определена, Кремль своевременно сообщит об этой поездке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сообщим о нем (визите - ред.) своевременно. Он известен", - сказал журналистам Песков.
В России 15-17 марта прошли выборы президента. В них принимали участие зарегистрированные ЦИК России кандидаты: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
По итогам голосования Путин получил рекордный в истории современной России результат. Согласно данным ЦИК, его поддержали 87,15% после обработки 80% протоколов. В 2018 году он получил результат 76,69% голосов, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году одержал победу с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах за Путина проголосовали 71,31% и 52,9% соответственно.
Общая явка зарегистрирована на уровне 74,22%. Впервые выборы президента прошли в четырех новых регионах России. В ЛНР за Путина проголосовали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.
По словам Пескова, ему не известно, как Путин будет праздновать победу на выборах – у главы государства в понедельник ожидается напряженный рабочий день, а ночью он пообщается с военными.
"Я не знаю, как он будет праздновать… У него еще предстоит беседа с сопредседателями штаба. Думаю, минимум час они еще просидят. Потом он сказал, что он пообщается еще с нашими военными, то есть это будет так, ближе к утру, наверное. А завтра на самом деле достаточно напряженный рабочий день", - сказал Песков.
Он добавил, что у Путина времени на празднование нет, и это не в стиле президента.
"Получается, что сегодня, мне казалось бы, что у него нет времени на то, чтобы праздновать. Да и сам он говорил, что у него очень много задач. И времени на празднование на самом деле нет. И это не в его стиле", - сказал Песков.