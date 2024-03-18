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Человечество не переживет "сиквела "Оппенгеймера", заявил Гутерреш

Человечество не переживет "сиквела "Оппенгеймера", заявил Гутерреш - 18.03.2024, ПРАЙМ

Человечество не переживет "сиквела "Оппенгеймера", заявил Гутерреш

"Сиквел Оппенгеймера" станет последнем, что увидит человечество, предрек на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш, намекая на ядерную войну. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T18:15+0300

2024-03-18T18:15+0300

2024-03-18T18:15+0300

вооружения

ядерная угроза

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ООН, 18 мар – ПРАЙМ. "Сиквел Оппенгеймера" станет последнем, что увидит человечество, предрек на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш, намекая на ядерную войну.18 марта проходит заседание СБ ООН по теме ядерного разоружения и нераспространения. "Часы Судного Дня" тикают достаточно громко, чтобы все могли услышать. От ученых и групп гражданского общества, призывающих положить конец ядерному безумию до Папы Франциска, который называет обладание ядерным оружием "аморальным", до молодых людей по всему миру, которые беспокоятся за свое будущее и требуют перемен", — отметил Гутерреш. В качестве примера, генсек привел фильм "Оппенгеймер", который описывает "суровую реальность ядерного конца света миллионам людей по всему миру".Роберт Оппенгеймер был американским физиком-теоретиком и физиком-ядерщиком. Он являлся руководителем Манхэттенского проекта, из-за чего его называют "отцом атомной бомбы". Летом прошлого года в мировые прокаты вышел биографический триллер "Оппенгеймер". Картина, снятая режиссером Кристофером Ноланом удостоилась награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

https://1prime.ru/20240318/snv-846454815.html

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ядерная угроза