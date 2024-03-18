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Путин встретится со всеми кандидатами в президенты

Путин встретится со всеми кандидатами в президенты - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин встретится со всеми кандидатами в президенты

Встреча со всеми кандидатами в президенты России запланирована на понедельник 18 марта, заявил журналистам кандидат в президенты и действующий глава государства | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T01:01+0300

2024-03-18T01:01+0300

2024-03-18T01:01+0300

выборы президента россии

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Встреча со всеми кандидатами в президенты России запланирована на понедельник 18 марта, заявил журналистам кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин."Завтра, по-моему, запланирована встреча со всеми кандидатами в президенты", - отметил он.Говоря о перспективах политической жизни страны, глава государства предположил, что в этом плане все останется так, как и прежде."Думаю, что в обычной нашей внутриполитической жизни все примерно так и останется, как было", - сказал Путин.В свою очередь, один из кандидатов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что намерен встретиться с Путиным в понедельник."Конечно", - сообщил Слуцкий в ответ на вопрос о том, планирует ли он встречаться с Путиным 18 марта.В России 15-17 марта прошли выборы президента. На этот претендуют четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По итогам выборов Путин получил рекордный в истории современной России результат. Согласно данным ЦИК, он на первом месте с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов. В 2018 году его поддержали 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году одержал победу с итогом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин набрал соответственно 71,31% и 52,9%.Общая явка на выборах составила 74,22%. Впервые выборы президента состоялись в новых российских регионах. В ЛНР Путин получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.

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владимир путин