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Путин лидирует на выборах президента России с 87,17 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента России с 87,17 процента голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах президента России с 87,17 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов. На втором месте Николай Харитонов, который набирает 4,19%. Затем идут Владислав Даванков -... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T00:10+0300

2024-03-18T00:10+0300

2024-03-18T00:15+0300

выборы президента россии

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов. На втором месте Николай Харитонов, который набирает 4,19%. Затем идут Владислав Даванков - 4,08% и Леонид Слуцкий с 3,15%, следует из данных ЦИК после обработки 70,03% протоколов.Согласно опубликованным в информцентре ЦИК данным подсчета результатов голосования, обработано 70,03% протоколов.Результат Путина – рекордный в современной российской истории. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин набирал 71,31% и 52,9% соответственно. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с 70,28%.По данным ЦИК, общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.Выборы президента впервые прошли в новых регионах России. По результатам обработки 100% бюллетеней Путин в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.Выступая в своем избирательном штабе, глава государства поблагодарил всех россиян за доверие и заявил, что сделает все для достижения приоритетных целей и задач. Главные вызовы нового президентского срока - решение задач СВО, укрепление обороноспособности и вооруженных сил РФ, добавил он.По словам Путина, результаты работы правительства наглядно продемонстрировали эффективность работы всей административной команды. Это касается и кабинета министров, и Банка России.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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