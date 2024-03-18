https://1prime.ru/20240318/vybory-846425177.html
Путин объяснил высокую явку на выборах
Путин объяснил высокую явку на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил высокую явку на выборах
Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня происходят в стране, заявил кандидат в президенты РФ и | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T00:32+0300
2024-03-18T00:32+0300
2024-03-18T01:03+0300
выборы президента россии
итоги голосования-2024
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня происходят в стране, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. "Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией", - сказал российский лидер.По его словам, текущая ситуация вынуждает с оружием в руках защищать интересы граждан РФ и создавать будущее для полноценного развития страны. По его словам, результаты явки прямо свидетельствуют о том, что рядовые люди осознают, как много от них сегодня зависит. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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итоги голосования-2024
Выборы президента России, Итоги голосования-2024
Путин объяснил высокую явку на выборах
Путин объяснил высокую явку на выборах драматическими событиями в России
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня происходят в стране, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
По данным ЦИК, общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.
"Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией", - сказал российский лидер.
Путин лидирует на выборах президента России с 87,17 процента голосов
По его словам, текущая ситуация вынуждает с оружием в руках защищать интересы граждан РФ и создавать будущее для полноценного развития страны. По его словам, результаты явки прямо свидетельствуют о том, что рядовые люди осознают, как много от них сегодня зависит.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.