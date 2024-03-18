https://1prime.ru/20240318/vybory-846425177.html

Путин объяснил высокую явку на выборах

Путин объяснил высокую явку на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил высокую явку на выборах

Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня происходят в стране, заявил кандидат в президенты РФ и | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T00:32+0300

2024-03-18T00:32+0300

2024-03-18T01:03+0300

выборы президента россии

итоги голосования-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/12/846425024_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_231f94e19d4d3f2aed5a86ad94ca679c.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня происходят в стране, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. "Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией", - сказал российский лидер.По его словам, текущая ситуация вынуждает с оружием в руках защищать интересы граждан РФ и создавать будущее для полноценного развития страны. По его словам, результаты явки прямо свидетельствуют о том, что рядовые люди осознают, как много от них сегодня зависит. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240318/vybory-846424541.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

итоги голосования-2024