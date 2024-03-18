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Путин лидирует на выборах президента России с 87,15% голосов

Путин лидирует на выборах президента России с 87,15% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах президента России с 87,15% голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов. За ним следует Николай Харитонов с 4,22%, Владислав Даванков - 4,04% и Леонид Слуцкий -... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T01:19+0300

2024-03-18T01:19+0300

2024-03-18T01:19+0300

выборы президента россии

итоги голосования-2024

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов. За ним следует Николай Харитонов с 4,22%, Владислав Даванков - 4,04% и Леонид Слуцкий - 3,16%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 81,1% протоколов.Согласно опубликованным на сайте ЦИК предварительным итогам голосования, Путин получил на выборах-2024 поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право голоса. По результатам обработки 81,1% протоколов за него проголосовали свыше 57,1 миллиона человек.За день до начала выборов ЦИК сообщил, что в России 112,3 миллиона избирателей, за ее пределами - 1,89 миллиона. В городе Байконур имеют право голосовать 11,9 тысяч человек. Таким образом, число поддержавших Путина избирателей уже больше, чем общее число тех, кто проголосовал за остальных кандидатов или проигнорировал выборы. Это рекордный результат за всю современную российскую историю. Предыдущий рекорд Путин поставил на выборах 2018 года, набрав 76,69% голосов, а в 2012-м было 63,6%. До этого, в 2004 и 2000 годах он набирал 71,31% и 52,9% соответственно. Результат Дмитрия Медведева в 2008 году - 70,28% голосов.Рекордной была и явка на прошедших выборах - по данным ЦИК, по состоянию на 20.37 по Москве она составила 74,22%.Впервые президентские выборы прошли в новых регионах. По результатам обработки 100% бюллетеней Путин в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов. По словам Путина, люди в новых регионах ожидают от России защиты, безопасности, развития экономики и социальной сферы. развития соцсферы, экономики. "Сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы", - заявил он, выступая в своем избирательном штабе.Президентские выборы в этом году впервые проводились три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240318/vstrecha-846425893.html

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итоги голосования-2024, владимир путин