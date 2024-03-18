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В США наконец поняли, за что россияне выбрали Путина
В США наконец поняли, за что россияне выбрали Путина - 18.03.2024, ПРАЙМ
В США наконец поняли, за что россияне выбрали Путина
Граждане России массово поддержали на выборах президента Владимира Путина, поскольку благодарны ему за уровень жизни, экономическое процветание и стремление к... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T02:35+0300
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политика
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Граждане России массово поддержали на выборах президента Владимира Путина, поскольку благодарны ему за уровень жизни, экономическое процветание и стремление к справедливому миру. Они очень уважают своего лидера, пишет The New York Times.Множество россиян в воскресенье пришли на избирательные участки, чтобы выразить благодарность Путину за экономическое процветание, которого страна достигла после трудного периода 1990-х годов.Опрошенные изданием граждане заявили, что гордятся своей страной и своим президентом. "Он поднял нашу страну на такой уровень, что теперь никто не посмеет нас обидеть", - говорит 59-летняя Ирина из Москвы. По ее словам, западные санкции и закрытие границ никак не повлияли на ее семью. Развивается собственная промышленность, а отсутствие поездок в некоторые страны компенсируется возможностью поездок в другие государства, например, в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы.Другой респондент – 27-летний аспирант Вячеслав Чернолобов объяснил, что голосовал за Путина, поскольку не хочет, чтобы США безраздельно властвовали над миром. Он недоволен "новым мировым порядком", который продвигают Соединенные Штаты и отметил, что россияне видят в своем президенте того, кто воплощает "стремление свергнуть гегемона".Россияне, беседовавшие с корреспондентом издания, говорили о том, что гордятся тем, как Путин сумел перехитрить и превзойти западных оппонентов. Они заверяют, что не испытывают проблем с жильем, одеждой и питанием и высоко оценивают систему здравоохранения, образования и вооруженные силы.Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир путин, сша
Политика, Владимир Путин, США
В США наконец поняли, за что россияне выбрали Путина
NYT: Россияне голосуют за Путина, так как благодарны ему за стабильность и справедливость
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ.
Граждане России массово поддержали на выборах президента Владимира Путина, поскольку благодарны ему за уровень жизни, экономическое процветание и стремление к справедливому миру. Они очень уважают своего лидера, пишет The New York Times
.
Множество россиян в воскресенье пришли на избирательные участки, чтобы выразить благодарность Путину за экономическое процветание, которого страна достигла после трудного периода 1990-х годов.
Опрошенные изданием граждане заявили, что гордятся своей страной и своим президентом. "Он поднял нашу страну на такой уровень, что теперь никто не посмеет нас обидеть", - говорит 59-летняя Ирина из Москвы. По ее словам, западные санкции и закрытие границ никак не повлияли на ее семью. Развивается собственная промышленность, а отсутствие поездок в некоторые страны компенсируется возможностью поездок в другие государства, например, в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы.
Другой респондент – 27-летний аспирант Вячеслав Чернолобов объяснил, что голосовал за Путина, поскольку не хочет, чтобы США безраздельно властвовали над миром. Он недоволен "новым мировым порядком", который продвигают Соединенные Штаты и отметил, что россияне видят в своем президенте того, кто воплощает "стремление свергнуть гегемона".
Россияне, беседовавшие с корреспондентом издания, говорили о том, что гордятся тем, как Путин сумел перехитрить и превзойти западных оппонентов. Они заверяют, что не испытывают проблем с жильем, одеждой и питанием и высоко оценивают систему здравоохранения, образования и вооруженные силы.
Полный текст читайте на ИноСМИ