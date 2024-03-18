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Названо число россиян, проголосовавших на выборах президента РФ за рубежом

Названо число россиян, проголосовавших на выборах президента РФ за рубежом - 18.03.2024, ПРАЙМ

Названо число россиян, проголосовавших на выборах президента РФ за рубежом

По состоянию на 8.30 по московскому времени на выборах президента России за рубежом проголосовали более 372 тысяч человек, рассказала официальный представитель... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T09:24+0300

2024-03-18T09:24+0300

2024-03-18T09:25+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. По состоянию на 8.30 по московскому времени на выборах президента России за рубежом проголосовали более 372 тысяч человек, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова."На сегодняшний день на момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек, но это не окончательные данные", - заявила дипломат в эфире Первого канала.Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 99,7 процента протоколов, Николай Харитонов набирает 4,30 процента голосов, Владислав Даванков - 3,83 процента голосов, Леонид Слуцкий - 3,21 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.Ранее в 2020 годуВладимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 1993 года. Согласно новому закону, президент избирается всеобщим равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании сроком на шесть лет. Претендент на пост главы государства должен быть гражданином России, проживающим в стране не менее 25 лет и не имеющим иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другом государстве. Также новый закон запрещает президенту иметь счета или хранить деньги за пределами России.

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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-03-18T09:24+0300 true PT336M41S

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россия, мид, владимир путин, голосование, новости