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Запад навязывает миф о несвободных выборах в России, заявила Памфилова

Запад навязывает миф о несвободных выборах в России, заявила Памфилова - 18.03.2024, ПРАЙМ

Запад навязывает миф о несвободных выборах в России, заявила Памфилова

Западные страны навязывают миф, что выборы в России "несвободные", а российский народ уверен, что у нас страна свободная, заявила глава ЦИК России Элла... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:36+0300

2024-03-18T11:36+0300

2024-03-18T11:36+0300

выборы президента россии

россия

цик

элла памфилова

новости

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Западные страны навязывают миф, что выборы в России "несвободные", а российский народ уверен, что у нас страна свободная, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова."Какой миф много лет навязывается (западными странами) - что выборы несвободные, что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата идут на выборы. То есть подневольники все такие. Ну это ..настолько, скажем, должно быть примитивное пещерное мышление - не знать наш многонациональный народ. А мы убеждены, что у нас страна свободная, со свободой воли", - заметила глава комиссии.Памфилова также подчеркнула, что российский народ обладает высоким уровне образования , поэтому не позволит оказывать как внешнее, так и внутренее давление.Она заключила, что на Западе итоги выборов подводят эксперты, зависимые от исполнительной власти, в то время как в России этого нет. Она также уточнила, что в России выборы организуются и подсчитываются независимыми членами ЦИК.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, в 2012 – 63,6 процента, в 2004-м - 71,31 процента, а в 2000-м - 52,9 процента. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28 процента.Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.

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россия, цик, элла памфилова, новости